Римский медиатор: Европа пытается наладить контакт с администрацией Трампа

Страны Евросоюза пытаются наладить контакт с новой американской администрацией. 17 апреля премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с Дональдом Трампом. На повестке дня — отмена тарифов на промышленные товары из ЕС и поиск торговых компромиссов. Сразу после визита Мелони в Рим оправится вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его цель — выстраивание отношений с правыми силами в Европе. Параллельно в Париже гостят государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, которые прибыли во французскую столицу обсудить варианты прекращения огня на Украине. Переговоры с американцами провел и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. А вечером в четверг стало известно и о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров поговорил с Марко Рубио.

Визит Джорджи Мелони в Вашингтон

Джорджа Мелони, возглавляющая самое правое правительство Италии со времен Муссолини, продолжает укреплять свой статус ключевого переговорщика между Евросоюзом и администрацией Трампа. Ее визит в Вашингтон 17 апреля стал уже третьей личной встречей с американским президентом за последние полгода. Если в декабре 2024-го общение на фоне открытия собора Парижской Богоматери носило символический характер, а январская встреча в Майами была необходима для прощупывания почвы, то сейчас стороны перешли к более конкретным вопросам.

К слову, Мелони — единственный европейский лидер, который присутствовал на инаугурации американского президента 20 января. Главная тема переговоров с главой Белого дома — торговые пошлины, которые США под предлогом «защиты национальной промышленности» ввели на европейские товары. Хотя Белый дом на 90 дней заморозил введение повышенных тарифов в отношении многих стран.

Справка «Известий» С 5 апреля вступила в силу базовая пошлина в 10% на импорт из большинства стран. Затем ставки резко выросли: Китай столкнулся с пошлинами в 145%, Вьетнам — в 46%, а Евросоюз — в 20%. Тем не менее после обвала фондового рынка Соединенных Штатов Трамп приостановил повышение пошлин на 90 дней для 75 стран (включая Евросоюз), которые согласились начать переговоры. «Европейский союз приостановил меры, принятые в ответ на необоснованные торговые тарифы США, чтобы дать время и пространство для переговоров между ЕС и США», — заявили в Еврокомиссии 14 апреля.

По данным западных СМИ, Мелони перед визитом провела серию закрытых консультаций с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это подчеркивает ее роль не как «одинокого игрока», а скорее как представителя общеевропейских интересов. Однако внутри ЕС этот подход вызывает споры. Министр промышленности Франции Марк Ферраччи открыто заявил, что активность Рима может «подорвать единство ЕС», если Италия начнет лоббировать двусторонние соглашения в обход Брюсселя. Тем не менее официальный Париж, как и Берлин, пока сохраняет сдержанность. «Италия действует в духе солидарности с ЕС», — заявила представитель французского правительства Софи Примас, пытаясь сгладить противоречия.

Для Трампа же Мелони — идеальный собеседник. Она представляет правоцентристский блок, критикующий «федерализацию ЕС», но при этом не впадает в радикализм, который приписывают Виктору Орбану. Это позволяет Вашингтону видеть в ней посредника, способного доносить до Брюсселя мысль о необходимости уступок. Италия — третий по величине экспортер в США среди стран ЕС — особенно уязвима перед лицом торговой войны: по оценкам Европарламента, эскалация тарифов к 2028 году может стоить Евросоюзу до $1 трлн. Рим предлагает взаимную отмену пошлин на промышленные товары, но Вашингтон уже отверг аналогичную инициативу ЕС, назвав ее недостаточно амбициозной.

Мелони могла и расширить повестку. Помимо торговли, обсуждалось увеличение оборонных расходов Италии. Трамп традиционно давит на союзников по НАТО, при этом он на встрече сказал, что считает недостаточным обещание Рима повысить национальные расходы на оборону до 2% ВВП. Кроме того, наверняка обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и отношения с Китаем. Пекин, как пишет Financial Times, рассчитывает углубить экономические связи с ЕС на фоне конфликта с США. Китайские делегации колесят по европейским столицам, предлагая инвестиции, а официальные власти республики требуют от Вашингтона «прекратить шантаж». Мелони, судя по всему, пытается использовать этот фактор как рычаг: если США не снизят пошлины, ЕС может переориентироваться на КНР.

Визит Мелони — это показатель того, что Европейский союз за прошедшие несколько месяцев после прихода новой американской администрации не подобрал к ней подхода, считает старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

— Мелони действует в тесной связке с Урсулой фон дер Ляйен. Вопрос пошлин — это то, что касается в первую очередь главы Еврокомиссии. Но она сама, судя по всему, не очень приятна Трампу. Мелони здесь действительно оптимальный вариант для налаживания диалога именно по тарифам. Она правая и с мейнстрима. Она не Макрон и не Шольц, которые очень сильно идейно отличаются от Трампа. Вероятный итог диалога — не заниматься эскалацией в дальнейшем. Я думаю, что текущие пошлины в 10% сохранятся. А вот торговую войну с ЕС она попытается с повестки снять, — заявил «Известиям» Сергей Шеин.

Но даже частичный успех Мелони будет зависеть от того, удастся ли ей убедить Трампа рассматривать ЕС как партнера, а не конкурента. Пока же риторика Белого дома остается жесткой.

Сразу же после визита итальянского премьера в Рим на пасхальные праздники отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс. Возможная цель его визита — сколотить из европейских крайне правых настоящих союзников Трампа в Европе, считает Сергей Шеин. По мнению эксперта, правые так или иначе сейчас сильны в Европе, несмотря на то что «мейнстрим всеми силами не пускает их к власти».

— У администрации Трампа есть интерес выстраивать диалог с такой «оппозицией», в надежде, что это будет правильная ставка для общения с европейцами, — сказал он.

Европа и США обсуждают украинское урегулирование

Пока Мелони в Вашингтоне, в Париже разворачивается не менее значимый диалог. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прибыли во французскую столицу для обсуждения украинского конфликта. К ним присоединился министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, а также глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Формально речь идет о «прекращении огня», но детали указывают на более амбициозные планы.

— Американская сторона хочет побеседовать об инициативе «коалиции желающих» отправить миротворцев на Украину, — говорит Сергей Шеин. — Не ясно, идет ли речь о послевоенном размещении контингентов или во время конфликта. США не могут дать гарантий для этой истории. Такие выводы можно сделать, исходя из последней риторики. ЕС придется ориентироваться на понимание своих реальных возможностей.

Москва уже неоднократно говорила о недопустимости отправки контингентов западных стран. «Размещение миротворцев НАТО в зоне конфликта неприемлемо и будет расценено как эскалация», — заявляли в МИД РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что Кремль «ожидает от европейцев ориентированности на мирное урегулирование, но пока видит лишь поддержку войны». Вечером 17 апреля стало известно и о том, что Сергей Лавров поговорил с Марко Рубио. Глава российского МИД подтвердил, что Москва готова к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надёжного устранения первопричин украинского кризиса.

Однако нет единства и среди самих европейцев. Le Monde пишет, что Париж и Лондон спорят о формате помощи Киеву: Франция настаивает на переброске сухопутных сил, а Великобритания — на защите воздушного пространства. При этом финансирование этих планов упирается в вопрос о сокращении американского военного присутствия в Европе, чего Трамп добивается давно. Добавляет союзникам напряженности и позиция Германии: Берлин, несмотря на давление, до сих пор не передал Украине ракеты Taurus, опасаясь ударов по российской территории. Хотя у будущего канцлера Фридриха Мерца могут быть другие планы, учитывая, что он недавно не исключил возможности передачи Киеву дальнобойных ракет. Однако глава Rheinmetall Армин Паппергер и вовсе заявил, что эти ракеты «не изменят ситуацию на фронте», а решающую роль играют артиллерийские снаряды. Так или иначе Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по российским объектам как участие Германии в конфликте на Украине, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Итог этих переговоров, безусловно, будет иметь серьезное значение для будущего урегулирования. Вашингтон может попытаться надавить на союзников и потребовать от них сбавить недружественную риторику против Москвы, чтобы повысить шанс на прекращение украинского конфликта. Тем не менее пока позиции Вашингтона, Парижа, Лондона и ЕС в целом очень разнятся. США активизировали дипломатический диалог с Россией, а Европа продолжает говорить про необходимости продолжения военной поддержки Украины.

В данном случае не стоит преуменьшать роль поездки в США Мелони, которая могла бы попытаться продвинуть среди европейских коллег нынешний «американский подход» к урегулированию, который, как минимум, заключается в диалоге со всеми сторонами, чего до этого не делала прежняя администрация Джо Байдена. В ЕС уже сейчас есть страны, которые придерживаются такой позиции — Венгрия и Словакия, — однако их вес внутри объединения преуменьшает Брюссель. С Римом ситуация иная. Хотя его вес в европейских делах, конечно, нельзя сравнивать с позициями ФРГ или Франции, тем не менее Италия — третья крупнейшая экономика еврозоны.