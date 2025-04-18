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В Италии указали на угрозу от торговых пошлин Трампа

Журналист Лоруссо: от пошлин Трампа пострадает агропромышленный сектор Италии
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Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины создают угрозу для экономик европейских стран. Об этом 17 апреля сообщил итальянский журналист Винченцо Лоруссо.

«Ситуация с пошлинами, введенными Трампом, безусловно, создает большую проблему для европейской экономики, в частности для итальянской экономики. Это связано с тем, что в Италии, как и в Европе в целом, уже сложилась драматическая экономическая ситуация», — заявил он.

По словам журналиста, в Италии от торговых ограничений больше всего пострадает агропродовольственный сектор экономики.

«Давайте поговорим о винах, давайте поговорим о многих прекрасных продуктах в Италии, и это большая проблема, потому что примерно то же самое, что произошло в России, может произойти с введением санкций в этом случае Европейским Союзом», — указал Лоруссо.

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2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%.

9 апреля президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

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