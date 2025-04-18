В Италии указали на угрозу от торговых пошлин Трампа
Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины создают угрозу для экономик европейских стран. Об этом 17 апреля сообщил итальянский журналист Винченцо Лоруссо.
«Ситуация с пошлинами, введенными Трампом, безусловно, создает большую проблему для европейской экономики, в частности для итальянской экономики. Это связано с тем, что в Италии, как и в Европе в целом, уже сложилась драматическая экономическая ситуация», — заявил он.
По словам журналиста, в Италии от торговых ограничений больше всего пострадает агропродовольственный сектор экономики.
«Давайте поговорим о винах, давайте поговорим о многих прекрасных продуктах в Италии, и это большая проблема, потому что примерно то же самое, что произошло в России, может произойти с введением санкций в этом случае Европейским Союзом», — указал Лоруссо.
2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%.
9 апреля президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.