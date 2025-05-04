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Американские эксперты раскритиковали минеральную сделку США и Украины

WP: эксперты указали на проблемы реализации соглашения по ресурсам США и Украины
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Фото: ТАСС/Efrem Lukatsky
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Многие американские эксперты указали на проблемы в реализации соглашения США и Украины по минеральным ресурсам. Об этом в субботу, 3 мая, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на специалистов.

«Фактические поставки титана, графита и лития, которые важны для передового производства, находятся в отдаленной перспективе», — сообщили эксперты.

По мнению собеседников издания, Вашингтон сможет извлечь выгоду от поставок ресурсов не менее чем через 10 лет.

Специалисты отметили, что Украина не является «известным источником» хотя бы одного из 17 редкоземельных металлов. Помимо этого, они указали на нежелание энергетических компаний США работать на украинской территории, поскольку у них есть более безопасные альтернативы с развитой инфраструктурой и с меньшими рисками инвестирования.

«Нам трудно собрать деньги на разведку полезных ископаемых в таких местах, как США, Канада и Австралия. Подумайте, насколько сложнее будет собрать деньги на эти ранние стадии деятельности на Украине», — подчеркнула бывший руководитель в одном из отделов министерства энергетики Соединенных Штатов Эшли Зумвальт-Форбс.

По ее словам, владельцы горнодобывающих компаний называют разведку новых месторождений «худшим казино в мире».

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1 мая Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины, добавил он.

На следующий день член палаты представителей конгресса США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что американо-украинская сделка по минеральным ресурсам может привести к новому вооруженному конфликту.

3 мая политик выступила против финансовой и военной поддержки Киева на фоне подписания сделки по редкоземельным металлам. В качестве альтернативы она предложила развивать в Соединенных Штатах добычу собственных ресурсов.

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