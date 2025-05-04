Сенатор США выступила против финансирования Украины на фоне сделки по ресурсам
Член палаты представителей конгресса США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выступила против финансовой и военной поддержки Киева на фоне подписания сделки по редкоземельным металлам с Украиной. Соответствующее заявление 3 мая она опубликовала в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Я не буду голосовать за финансирование Украины ни единым пенни или пулей независимо от бесполезной сделки с минералами, которая не волнует и не нужна американскому народу», — сообщила она.
В качестве альтернативы политик предложила развивать в США добычу собственных ресурсов. Она отметила, что это также позволит создать новые рабочие места для американцев.
Накануне, 1 мая, газета The New York Times (NYT) писала, что редкоземельные ресурсы принесут прибыль далеко не сразу. По мнению авторов статьи, в результате может оказаться, что прибыль от соглашения для США окажется не столь высока, как рассчитывал президент страны Дональд Трамп.
В тот же день министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины, добавил он.