США и Украина подписали соглашение по природным ресурсам

Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

«Благодаря неустанным усилиям президента [Соединенных Штатов Дональда] Трампа по обеспечению прочного мира я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между США и Украиной», — его слова приводятся на сайте ведомства.

Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины.

По словам Бессента, соглашение по ресурсам между Вашингтоном и Киевом должно сигнализировать России о приверженности администрации Трампа мирному процессу.

11 апреля сообщалось, что новый проект ресурсной сделки между США и Украиной не содержит положений о гарантиях безопасности Киева, несмотря на требования киевского режима. Помимо этого, проект договора также ужесточает выдвинутые до этого условия.