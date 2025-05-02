В США усомнились в прибыльности соглашения с Украиной по полезным ископаемым

В США высказали сомнение по поводу прибыльности соглашения с Украиной по добыче полезных ископаемых. В газете The New York Times в четверг, 1 мая, отмечалось, что редкоземельные ресурсы принесут прибыль далеко не сразу.

«На извлечение нетронутых ресурсов Украины, которые являются предметом сделки, и получение с них прибыли могут уйти многие годы», — сказано в статье.

Авторы публикации упомянули, что текст соглашения, уже опубликованный правительством Украины, не дает полной картины того, как именно оно будет реализовано на практике.

По мнению авторов статьи, в результате может оказаться, что прибыль от соглашения для США окажется не столь высока, как рассчитывал президент страны Дональд Трамп.

Ранее, 1 мая, в Sky News со ссылкой на источник отмечалось, что США ждут, что соглашение с Украиной по добыче полезных ископаемых может быть ратифицировано Верховной радой в течение недели.