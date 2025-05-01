СМИ заявили об ожидании США ратификации соглашения по ресурсам в раде за неделю
США ждут, что соглашение с Украиной по добыче полезных ископаемых может быть ратифицировано Верховной радой в течение недели. Об этом 1 мая сообщает Sky News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
По его словам, три ключевых документа, составляющих сделку, были подписаны в среду. Согласно условиям соглашения, половина рентной платы от новых проектов по природным ресурсам на территории Украины будет направляться Соединенным Штатам. При этом речь идет не только о редкоземельных элементах, но и о других минеральных ресурсах.
Отмечается, что Вашингтон также получит преференциальный доступ к будущим сделкам по украинским недрам. Помимо этого, США планируют делать прямые финансовые взносы в создаваемый инвестиционный фонд.
Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины, добавил он.
Вице-президент Украины, министр экономики страны Юлия Свириденко 17 апреля сообщила, что Киев и Вашингтон подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. На следующий день депутат Железняк опубликовал текст меморандума в своем Telegram-канале, отметив, что в документе нет упоминания о гарантиях безопасности.