В раде заявили об отсутствии гарантий безопасности в подписанном с США меморандуме
В подписанном Украиной и США меморандуме по соглашению о полезных ископаемых нет упоминания о гарантиях безопасности. Об этом 18 апреля свидетельствует текст меморандума, который опубликовал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
Документ содержит всего одну страницу. В представленных пунктах нет упоминания гарантий безопасности.
Согласно тексту, Вашингтон и Киев планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых.
Вечером 17 апреля вице-президент Украины, министр экономики страны Юлия Свириденко сообщила, что Киев и Вашингтон подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Следующим шагом она назвала завершение содержания сделки и ее заключение.