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Сенатор США раскритиковала минеральную сделку из-за риска начала войны

Сенатор Грин: минеральная сделка Украины и США может привести к войне
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Фото: Global Look Press/Daniel Heuer
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Американо-украинская сделка по минеральным ресурсам может привести к новому вооруженному конфликту. Об этом в пятницу, 2 мая, заявила член палаты представителей конгресса США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

Политик напомнила о войне в Ираке, которая была спровоцирована Соединенными Штатами из-за якобы обладания республикой оружием массового уничтожения, которого там в итоге не оказалось. Она отметила, что трагедия на Ближнем Востоке привела США к долгу в размере $36 трлн, а не к обогащению за счет нефти Ирака. Таким образом, Грин призвала извлечь урок из Иракской войны.

«Так с какой стати нам идти на оккупацию Украины и тратить несметное количество будущих долларов американских налогоплательщиков на защиту и добычу ее полезных ископаемых, а также потенциально подвергать риску жизни американцев и развязывать будущую войну?» — написала республиканка в соцсети X.

Также Грин задалась вопросом, почему Вашингтон не может заняться добычей собственных полезных ископаемых.

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Накануне, 1 мая, газета The New York Times (NYT) писала, что редкоземельные ресурсы принесут прибыль далеко не сразу. По мнению авторов статьи, в результате может оказаться, что прибыль от соглашения для США окажется не столь высока, как рассчитывал президент страны Дональд Трамп.

В тот же день министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины, добавил он.

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