Снайперы мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили более 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Баба Яга», прикрывая штурмовые подразделений от атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщили в Минобороны России.

«Для выполнения задач по прикрытию подразделений от различных беспилотников и тяжелых агродронов ВСУ военнослужащие организуют посты наблюдения в местах их применения противником и проводят мониторинг воздушного пространства в районе действия штурмовых подразделений», — следует из сообщения ведомства.

Уточняется, что при обнаружении цели, снайперы расстреливают вражеские БПЛА из автоматов АК-47 и снайперских винтовок, оснащенных прицелами ночного видения, поскольку работа выполняется в любое время суток.

«Формируем снайперские пары, которые работают именно по поражению беспилотных летательных аппаратов. Как правило они работают — это одна СВД (Снайперская винтовка Драгунова. — Ред.) и один автомат Калашникова с тепловизионными прицелами. Как показала практика, это очень эффективна. Есть более 58 сейчас у нашего подразделения пораженных тяжелых БПЛА», — рассказал командир роты снайперов с позывным Сириус.

Ранее, 30 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что операторы FPV-дронов на оптико-волоконном управлении ликвидировали пикап и квадроцикл Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Сначала они выявили местоположение целей. Затем российские военнослужащие точными ударами уничтожили технику и личный состав ВСУ.