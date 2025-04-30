Операторы FPV-дронов на оптико-волоконном управлении ликвидировали пикап и квадроцикл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Кадры боевой работы Минобороны РФ показало в среду, 30 апреля.

«Противник пытался организовать доставку личного состава на передний край своей обороны. Но планы были сорваны мотострелками Южной группировки войск», — сообщили в ведомстве.

Сначала операторы ударных дронов выявили местоположение целей. Затем российские военнослужащие точными ударами уничтожили технику и личный состав ВСУ.

Накануне, 29 апреля, в Минобороны России сообщили, что российские военные с помощью FPV-дронов поразили бронетехнику М113 и живую силу десанта ВСУ на донецком направлении. Уточняется, что удар наносился расчетами испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».