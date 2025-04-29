ВС России поразили FPV-дронами бронетехнику ВСУ на донецком направлении
Российские военные с помощью FPV-дронов поразили бронетехнику М113 и живую силу десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Кадры боевой работы Минобороны РФ показало 29 апреля.
Уточняется, что удар наносился расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Военная техника и боевики ВСУ пытались укрыться в частном секторе населенного пункта Богатырь.
В результате действий российской армии бронетехника М113 и десант ВСУ были ликвидированы.
В этот же день расчеты гаубиц Д-20 Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе боевой работы нанесли удар по скоплению боевиков ВСУ и уничтожили полевой склад с боеприпасами. Уточняется, что обнаружить цели удалось в ходе разведки лесного массива в Сумской области.