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Расчеты гаубиц Д-20 поразили скопление живой силы ВСУ и склад боеприпасов в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Расчеты гаубиц Д-20 Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе боевой работы нанесли удар по скоплению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили полевой склад с боеприпасами. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 тульского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск «Север» ежедневно наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в интересах группировки войск», — уточнили в ведомстве.

Обнаружить цели удалось в ходе разведки лесного массива в Сумской области. Как сообщили военные, в дальнейшем армия Украины планировала оборудовать и использовать этот район для боевых действий против России.

«Расчет гаубицы Д-20, получив задачу на уничтожение скопления живой силы ВСУ в лесном массиве, с помощью корректировки расчетом БПЛА нанес удары по выявленным целям. Средствами объективного контроля было зафиксировано поражение района размещения личного состава ВСУ, а также детонация с последующим возгоранием в месте хранения боеприпасов», — заявили в Минобороны.

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Ранее, 28 апреля, экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 с применением авиационного вооружения нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Юг». Уточняется, что украинские боевики находились в лесистой местности. Российские военные совершили удар по цели неуправляемыми авиационными ракетами.

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