Экипажи Су-25 поразили живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 с применением авиационного вооружения нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Юг». Об этом 28 апреля сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что украинские боевики находились в лесистой местности. Российские военные совершили удар по цели неуправляемыми авиационными ракетами.
После применения оружия экипажи совершили противоракетное маневрирование и выпустили тепловые пушки. Впоследствии самолеты вернулись на аэродром вылета.
Этим утром экипаж армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России на вертолете Ми-28НМ нанес удар по пункту временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск. По данным Минобороны, российские военные совершили удар по заданным точкам легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР).