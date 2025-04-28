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Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации боевиков ВСУ

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Фото: ТАСС/Стрингер
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Экипаж армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России на вертолете Ми-28НМ нанес удар по пункту временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Юг». Об этом 28 апреля сообщило Минобороны России.

Уточняется, что перед вылетом экипаж получил координаты его расположения. В ходе выполнения боевой задачи военнослужащие ВС РФ выполнили удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным точкам.

Согласно докладу разведки, пункт временной дислокации личного состава ВСУ был уничтожен. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

«На примере боевой техники, такой как Ми-28НМ, могу сказать, что техника более модернизированная, благодаря чему выполняет поставленные задачи без проблем, так как у нее модернизирован такой комплекс, как БКО (Бортовой комплекс обороны. — Ред.), который позволяет в более большом радиусе уничтожать направленные цели. Также обновленный прицельно-навигационный комплекс, который позволяет поражать цель на дальних расстояниях», — рассказал старший техник вертолета Ми-28НМ Руслан.

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В Минобороны 24 апреля сообщили, что экипажи армейской авиации ВКС РФ уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». В состав ударной группы входили вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ми-8. Уточнялось, что вертолеты наносили удар авиационными ракетами С-8.

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