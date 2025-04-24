Экипажи армейской авиации ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне СВО

Экипажи армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 24 апреля сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в состав ударной группы входили вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ми-8. В результате удара была уничтожена бронированная техника и живая сила ВСУ в в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Вертолеты наносили удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После этого экипажи осуществили противоракетный маневр и использованием бортового комплекса обороны и вернулись на аэродром.

18 апреля в Минобороны сообщили, что экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.