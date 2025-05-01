WP указала на существенный недостаток ресурсной сделки США с Украиной

Несмотря на недавнее соглашение Киева и Вашингтона, подлинная стоимость украинских редкоземельных ресурсов остается неизвестной. Об этом пишет газета The Washington Post.

По данным газеты, соглашение между США и Украиной открывает путь к совместным инвестициям в минеральные богатства, однако «истинные масштабы того, что находится под землей на Украине, остаются неясными».

Издание подчеркивает, что добыча и переработка полезных ископаемых требует значительных затрат на инфраструктуру и «может оказаться нерентабельной», особенно на фоне сложной экономической ситуации в США.

Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины, добавил он.

17 апреля вице-президент Украины, министр экономики страны Юлия Свириденко сообщила, что Киев и Вашингтон подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. На следующий день депутат Железняк опубликовал текст меморандума в своем Telegram-канале, отметив, что в документе нет упоминания о гарантиях безопасности.