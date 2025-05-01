Депутат рады указал на риски соглашения Украины с США по природным ресурсам

Соглашение между Украиной и США в сфере добычи полезных ископаемых несет угрозу для украинской экономики и суверенитета. Об этом 1 мая заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина может потерять часть бюджетных доходов, поскольку половина прибыли от новых лицензий будет направляться в фонд, а не в государственную казну.

Также депутат отметил, что документ ограничивает контроль страны над природными ресурсами — приоритетные права в инвестициях и закупках получают структуры, связанные с фондом.

Железняк указал и на риски для финансовой самостоятельности: Украина обязуется обеспечивать свободную конвертацию гривны и переводы за рубеж, а в случае экономического кризиса любые ограничения должны согласовываться с США. При этом Киев обязан компенсировать убытки, если они возникнут у фонда.

Он подчеркнул, что положения соглашения имеют приоритет над украинским законодательством, что, по его мнению, подрывает национальный суверенитет.

«Гарантии безопасности. Давайте откровенно — они здесь отсутствуют», — заключил депутат.

Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины, добавил он.

17 апреля вице-президент Украины, министр экономики страны Юлия Свириденко сообщила, что Киев и Вашингтон подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. На следующий день депутат Железняк опубликовал текст меморандума в своем Telegram-канале, отметив, что в документе нет упоминания о гарантиях безопасности.