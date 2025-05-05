Вложенный эффект: компании будут стимулировать сотрудников копить на пенсию

Бизнес начнет стимулировать своих сотрудников копить на пенсию. В России хотят ввести налоговые льготы для работодателей, которые софинансируют программы долгосрочных сбережений (ПДС) персонала. Это новый инструмент, который власти продвигают как аналог пенсионной системы: в него вложились уже 4 млн человек. Послабление может заработать уже с 2026 года, сообщил «Известиям» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. Почти половина компаний готовы так поддерживать своих сотрудников. Это поможет привлечь длинные деньги в экономику, а бизнесу — людей в условиях дефицита кадров. Станет ли ПДС более популярной и в чем ее плюсы и минусы — в материале «Известий».

Что такое ПДС и как сотрудникам будут помогать копить на пенсию

В России планируют запустить налоговые льготы для работодателей, которые софинансируют ПДС своих сотрудников. Власти позитивно оценивают эту инициативу, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он допустил, что эта мера заработает уже с 2026 года.

ПДС — это добровольный сберегательный продукт, который можно оформить через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Граждане делают взносы на свой счет, а государство уже сейчас софинансирует вложения до 36 тыс. рублей (в зависимости от уровня доходов человека) каждые 12 месяцев в первые десять лет после вступления в ПДС. Кроме того, в программе предусмотрен и налоговый вычет для граждан до 52 тыс. в год (чтобы их получить, надо вложить 400 тыс.).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Готовящееся нововведение позволит компаниям учитывать взносы в ПДС сотрудников как свои расходы, объяснил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Таким образом они смогут уменьшить базу при оплате налога на прибыль.

Ввести налоговый стимул для бизнеса, который софинансирует программу долгосрочных сбережений своих работников, предложил президент России Владимир Путин еще в июне 2024 года на ПМЭФ. Недавно эту инициативу одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Новая льгота позволит работодателю софинансировать счета программ долгосрочных сбережений своих сотрудников в пределах 12% от фонда оплаты труда всего персонала, уточнил Сергей Беляков из НАПФ. Организации смогут переводить и больше, но свыше этой доли послабление уже не будет действовать. Взносы будут оплачиваться из чистой прибыли предприятия.

Эту инициативу поддержали в НАПФ, Сбербанке, ВТБ и НПФ «Газфонд». Логично, если работодатель сможет устанавливать любой коэффициент софинансирования в зависимости от своих кадровых задач, как сейчас происходит в корпоративных пенсионных программах, отметили в пресс-службе ВТБ. Например, сумму можно привязать к объему средств, которые будет вносить работник для получения максимальной господдержки в год. Если он платит 36 тыс. рублей, то и компания добавит столько же при коэффициенте один к одному.

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По сути, ПДС может стать аналогом корпоративного пенсионного страхования. Однако для эффективности внедрения этого инструмента необходимо проводить большую просветительскую работу среди работников, предупредила руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.

Будут ли компании доплачивать сотрудникам через ПДС и зачем это нужно

Сейчас спрос на программу долгосрочных сбережений растет — к 1 апреля 2025-го россияне заключили более 4,1 млн таких договоров и внесли уже почти 300 млрд рублей, сообщил Сергей Беляков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— При этом введение налоговых льгот для работодателей способно значительно ускорить рост числа участников ПДС и объемов вложений в программу. Для бизнеса это реальная экономическая выгода за счет снижения налоговой нагрузки, что особенно актуально при ограниченных возможностях индексации зарплат, — подчеркнул старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Он добавил: эта мера создает дополнительные стимулы для бизнеса расширять социальный пакет, что особенно важно в условиях высокой конкуренции за квалифицированные кадры и их дефицита. Также участие работодателя будет повышать доверие сотрудников к программе и мотивировать их делать регулярные взносы, формируя культуру долгосрочных накоплений.

Для граждан ПДС — это отличный стимул задуматься о личном финансовом будущем. В условиях нестабильной экономики финансовая грамотность и планирование становятся ключевыми навыками, отметил Сергей Беляков из НАПФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, развитие таких проектов важно и для государства. Чем больше длинных денег вольется в экономику страны, тем больше крупных инфраструктурных проектов власти смогут воплотить. Кроме того, для государства рост личных сбережений граждан будет снижать будущую нагрузку на пенсионный бюджет и способствовать повышению социальной устойчивости, сообщил Руслан Вестеровский из Сбербанка.

После введения льгот участники корпоративных программ смогут уже не удвоить, а утроить свои личные взносы, уточнил директор департамента по работе с партнерами и корпоративными клиентами НПФ «Газфонд пенсионные накопления» Дмитрий Черноморский. Причем работники получат также гарантированный доход с учетом возможности возврата НДФЛ со взносов и инвестиционный доход НПФ.

Сейчас 46% компаний готовы поддерживать участие сотрудников в ПДС, видно из исследования СберНПФ и «Работа.ру». Причем половина из них — только при условии введения налоговых льгот. Это подтверждает, что инициатива способна дать мощный импульс развитию программы, подчеркнул Руслан Вестеровский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вероятно, в первую очередь активизируются крупные работодатели из госсектора, финансовой отрасли, IT, промышленности и энергетики, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Это те компании, которые уже сейчас предлагают сотрудникам различные бонусы и соцпрограммы. МСП, особенно в регионах, понадобится дополнительная поддержка или методическая помощь для участия, считает эксперт.

Плюсы и минусы вложений в программу долгосрочных сбережений

В Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ в целом поддержали предложение о налоговых льготах. С одной стороны, такие изменения могут создать дополнительный инструмент для повышения финансовой стабильности работников в будущем. Однако, с другой стороны, возникают вопросы, как механизм будет работать на практике. Ведь работодатели могут и напрямую увеличить зарплату сотрудников, и тогда те немедленно получат доход. В таких условиях привлекательность схемы долгосрочного накопления может быть ограниченной, предупредил эксперт совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП, налоговый консультант Алексей Крылов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

ПДС — еще достаточно молодой инструмент и ее популярность пока ограничена, в том числе из-за слабой мотивации для граждан и не очень привлекательной доходности, сообщил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Скорее всего, софинансирование взносов со стороны бизнеса с налоговыми преференциями станет мощным стимулом, особенно если будет оформлена в виде простого, понятного и повторяемого механизма. Люди начнут видеть в ПДС не только личный финансовый инструмент, но и часть соцпакета, аналогично ДМС или компенсации питания, ожидает эксперт.

Потребуется четкое регулирование со стороны государства, чтобы избежать злоупотреблений, предупредил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

Среди рисков инициативы также можно отметить временное сокращение налоговых поступлений в бюджет, отметил Владимир Чернов. Но, по его словам, он частично компенсируется в долгосрочной перспективе через рост инвестиций и повышение финансовой устойчивости населения. Впрочем, с этого года налог на прибыль увеличили с 20 до 25%, так что вряд ли бюджет действительно ощутит снижение поступлений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В целом у россиян сейчас есть разные способы накопить деньги к пенсии. Основные преимущества программы долгосрочных сбережений — это дополнительные льготы от государства (налоговый вычет, софинансирование от государства, присоединиться могут и компании). Однако средства там блокируются на 15 лет (либо до наступления возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин).

Другой вариант — вложить деньги в фондовый рынок. Это можно сделать напрямую или, например, через индивидуальные инвестиционные счета. Там также есть льготы (налоговый вычет), но средства нельзя будет забрать как минимум пять лет. Кроме того, деньги на фондовом рынке можно и потерять — доходность не гарантирована. Средства можно положить также на вклад. Сейчас ставки по ним доходят до 20%, но обычно они значительно ниже.