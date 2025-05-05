Вложенный эффект: компании будут стимулировать сотрудников копить на пенсию

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Болельщика клуба «Аталанта» убили ножом в драке футбольных фанатов в Италии
Мир
Лавров подтвердил готовность РФ помочь в урегулировании между Индией и Пакистаном
Мир
ВС США нанесли удары по захваченным хуситами объектам в Сане
Общество
В архангельских аэропортах Талаги и Васьково ввели временные ограничения на полеты
Мир
Трамп заявил о намерении снизить пошлины на товары из Китая
Спорт
ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» и вышел на третье место в РПЛ
Мир
Пакистан обратится в СБ ООН на фоне растущей эскалации с Индией
Мир
СМИ сообщили о задержании двух человек в связи со взрывом в порту на юге Ирана
Мир
Хуситы заявили о намерении установить полную воздушную блокаду Израиля
Происшествия
ВСУ атаковали храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородской области
Мир
Трамп заявил о просьбах лидеров ЕС позвонить Путину
Мир
В Финляндии утечка водорода нарушила работу энергоблока АЭС
Общество
Для эвакуированных из горящего дома в Москве развернули палатки
Мир
Бразильская полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги
Мир
ЦАХАЛ назвала причину неудачного перехвата ракеты со стороны Йемена
Общество
В МВД предупредили о мошенниках под видом военной прокуратуры
Мир
Оппозиционер Симион стал лидером в первом туре президентских выборов в Румынии

Вложенный эффект: компании будут стимулировать сотрудников копить на пенсию

С 2026 года в РФ хотят дать налоговые льготы бизнесу, который делает взносы в долгосрочные сбережения работников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Бизнес начнет стимулировать своих сотрудников копить на пенсию. В России хотят ввести налоговые льготы для работодателей, которые софинансируют программы долгосрочных сбережений (ПДС) персонала. Это новый инструмент, который власти продвигают как аналог пенсионной системы: в него вложились уже 4 млн человек. Послабление может заработать уже с 2026 года, сообщил «Известиям» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. Почти половина компаний готовы так поддерживать своих сотрудников. Это поможет привлечь длинные деньги в экономику, а бизнесу — людей в условиях дефицита кадров. Станет ли ПДС более популярной и в чем ее плюсы и минусы — в материале «Известий».

Что такое ПДС и как сотрудникам будут помогать копить на пенсию

В России планируют запустить налоговые льготы для работодателей, которые софинансируют ПДС своих сотрудников. Власти позитивно оценивают эту инициативу, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он допустил, что эта мера заработает уже с 2026 года.

ПДС — это добровольный сберегательный продукт, который можно оформить через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Граждане делают взносы на свой счет, а государство уже сейчас софинансирует вложения до 36 тыс. рублей (в зависимости от уровня доходов человека) каждые 12 месяцев в первые десять лет после вступления в ПДС. Кроме того, в программе предусмотрен и налоговый вычет для граждан до 52 тыс. в год (чтобы их получить, надо вложить 400 тыс.).

Госдума
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Готовящееся нововведение позволит компаниям учитывать взносы в ПДС сотрудников как свои расходы, объяснил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Таким образом они смогут уменьшить базу при оплате налога на прибыль.

Ввести налоговый стимул для бизнеса, который софинансирует программу долгосрочных сбережений своих работников, предложил президент России Владимир Путин еще в июне 2024 года на ПМЭФ. Недавно эту инициативу одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Три года подождут: безотзывные вклады в РФ начнут страховать до 2,8 млн
Почему возобновить работу над привлечением «длинных денег» решили именно сейчас и причем здесь заморозка депозитов

Новая льгота позволит работодателю софинансировать счета программ долгосрочных сбережений своих сотрудников в пределах 12% от фонда оплаты труда всего персонала, уточнил Сергей Беляков из НАПФ. Организации смогут переводить и больше, но свыше этой доли послабление уже не будет действовать. Взносы будут оплачиваться из чистой прибыли предприятия.

Эту инициативу поддержали в НАПФ, Сбербанке, ВТБ и НПФ «Газфонд». Логично, если работодатель сможет устанавливать любой коэффициент софинансирования в зависимости от своих кадровых задач, как сейчас происходит в корпоративных пенсионных программах, отметили в пресс-службе ВТБ. Например, сумму можно привязать к объему средств, которые будет вносить работник для получения максимальной господдержки в год. Если он платит 36 тыс. рублей, то и компания добавит столько же при коэффициенте один к одному.

Налоговый вычет
Фото: РИА Новости/Нина Зотина

По сути, ПДС может стать аналогом корпоративного пенсионного страхования. Однако для эффективности внедрения этого инструмента необходимо проводить большую просветительскую работу среди работников, предупредила руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.

Будут ли компании доплачивать сотрудникам через ПДС и зачем это нужно

Сейчас спрос на программу долгосрочных сбережений растет — к 1 апреля 2025-го россияне заключили более 4,1 млн таких договоров и внесли уже почти 300 млрд рублей, сообщил Сергей Беляков.

Мои документы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— При этом введение налоговых льгот для работодателей способно значительно ускорить рост числа участников ПДС и объемов вложений в программу. Для бизнеса это реальная экономическая выгода за счет снижения налоговой нагрузки, что особенно актуально при ограниченных возможностях индексации зарплат, — подчеркнул старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Богатое далёко: правительство предложит новую систему долгосрочных сбережений
Минфин и ЦБ готовят меры поддержки для тех, кто решил копить

Он добавил: эта мера создает дополнительные стимулы для бизнеса расширять социальный пакет, что особенно важно в условиях высокой конкуренции за квалифицированные кадры и их дефицита. Также участие работодателя будет повышать доверие сотрудников к программе и мотивировать их делать регулярные взносы, формируя культуру долгосрочных накоплений.

Для граждан ПДС — это отличный стимул задуматься о личном финансовом будущем. В условиях нестабильной экономики финансовая грамотность и планирование становятся ключевыми навыками, отметил Сергей Беляков из НАПФ.

Деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, развитие таких проектов важно и для государства. Чем больше длинных денег вольется в экономику страны, тем больше крупных инфраструктурных проектов власти смогут воплотить. Кроме того, для государства рост личных сбережений граждан будет снижать будущую нагрузку на пенсионный бюджет и способствовать повышению социальной устойчивости, сообщил Руслан Вестеровский из Сбербанка.

После введения льгот участники корпоративных программ смогут уже не удвоить, а утроить свои личные взносы, уточнил директор департамента по работе с партнерами и корпоративными клиентами НПФ «Газфонд пенсионные накопления» Дмитрий Черноморский. Причем работники получат также гарантированный доход с учетом возможности возврата НДФЛ со взносов и инвестиционный доход НПФ.

Сейчас 46% компаний готовы поддерживать участие сотрудников в ПДС, видно из исследования СберНПФ и «Работа.ру». Причем половина из них — только при условии введения налоговых льгот. Это подтверждает, что инициатива способна дать мощный импульс развитию программы, подчеркнул Руслан Вестеровский.

Портфель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вероятно, в первую очередь активизируются крупные работодатели из госсектора, финансовой отрасли, IT, промышленности и энергетики, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Это те компании, которые уже сейчас предлагают сотрудникам различные бонусы и соцпрограммы. МСП, особенно в регионах, понадобится дополнительная поддержка или методическая помощь для участия, считает эксперт.

Куда класть яйца: россиянам рекомендовали диверсифицировать вложения
Граждане с опаской относятся к незнакомым финансовым инструментам

Плюсы и минусы вложений в программу долгосрочных сбережений

В Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ в целом поддержали предложение о налоговых льготах. С одной стороны, такие изменения могут создать дополнительный инструмент для повышения финансовой стабильности работников в будущем. Однако, с другой стороны, возникают вопросы, как механизм будет работать на практике. Ведь работодатели могут и напрямую увеличить зарплату сотрудников, и тогда те немедленно получат доход. В таких условиях привлекательность схемы долгосрочного накопления может быть ограниченной, предупредил эксперт совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП, налоговый консультант Алексей Крылов.

Зарплата
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

ПДС — еще достаточно молодой инструмент и ее популярность пока ограничена, в том числе из-за слабой мотивации для граждан и не очень привлекательной доходности, сообщил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Скорее всего, софинансирование взносов со стороны бизнеса с налоговыми преференциями станет мощным стимулом, особенно если будет оформлена в виде простого, понятного и повторяемого механизма. Люди начнут видеть в ПДС не только личный финансовый инструмент, но и часть соцпакета, аналогично ДМС или компенсации питания, ожидает эксперт.

Потребуется четкое регулирование со стороны государства, чтобы избежать злоупотреблений, предупредил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

Среди рисков инициативы также можно отметить временное сокращение налоговых поступлений в бюджет, отметил Владимир Чернов. Но, по его словам, он частично компенсируется в долгосрочной перспективе через рост инвестиций и повышение финансовой устойчивости населения. Впрочем, с этого года налог на прибыль увеличили с 20 до 25%, так что вряд ли бюджет действительно ощутит снижение поступлений.

Вклад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В целом у россиян сейчас есть разные способы накопить деньги к пенсии. Основные преимущества программы долгосрочных сбережений — это дополнительные льготы от государства (налоговый вычет, софинансирование от государства, присоединиться могут и компании). Однако средства там блокируются на 15 лет (либо до наступления возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин).

Другой вариант — вложить деньги в фондовый рынок. Это можно сделать напрямую или, например, через индивидуальные инвестиционные счета. Там также есть льготы (налоговый вычет), но средства нельзя будет забрать как минимум пять лет. Кроме того, деньги на фондовом рынке можно и потерять — доходность не гарантирована. Средства можно положить также на вклад. Сейчас ставки по ним доходят до 20%, но обычно они значительно ниже.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир