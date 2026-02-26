Реклама
В Боснии и Герцеговине рассказали о статусе проекта газопровода с Сербией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Босния и Герцеговина (БиГ) заинтересована в строительстве газопровода из Сербии для увеличения поставок газа, но проект заблокирован на уровне государственных институтов, заявила «Известиям» член президиума БиГ Желька Цвиянович.

Железные натиски: страны Запада усиливают давление на Сербию
Чего требуют от Белграда Великобритания, ФРГ и часть элиты в США

«В настоящее время проект приостановлен, но мы надеемся, что в будущем Босния и Герцеговина сможет получать газ из различных источников, включая Eastern Interconnection, который похож на тот, о котором вы упомянули. Кроме того, есть некоторые мероприятия, которые проводятся в другом энтитете, а не в Республике Сербской, когда речь заходит о Southern Interconnection. Таким образом, на данный момент нет движения, потому что на уровне институтов Боснии и Герцеговины существует блокада», — отметила Цвиянович, отвечая на вопрос журналиста «Известий».

Eastern Interconnection — проект газопровода, который должен соединить газотранспортную систему Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) с Сербией, а Southern Interconnection предназначен для получения газа из Хорватии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Газу — тормоз: ЕС вынуждает Сербию отказаться от долгосрочного контракта с РФ

