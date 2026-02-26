В Боснии и Герцеговине рассказали о статусе проекта газопровода с Сербией
Босния и Герцеговина (БиГ) заинтересована в строительстве газопровода из Сербии для увеличения поставок газа, но проект заблокирован на уровне государственных институтов, заявила «Известиям» член президиума БиГ Желька Цвиянович.
«В настоящее время проект приостановлен, но мы надеемся, что в будущем Босния и Герцеговина сможет получать газ из различных источников, включая Eastern Interconnection, который похож на тот, о котором вы упомянули. Кроме того, есть некоторые мероприятия, которые проводятся в другом энтитете, а не в Республике Сербской, когда речь заходит о Southern Interconnection. Таким образом, на данный момент нет движения, потому что на уровне институтов Боснии и Герцеговины существует блокада», — отметила Цвиянович, отвечая на вопрос журналиста «Известий».
Eastern Interconnection — проект газопровода, который должен соединить газотранспортную систему Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) с Сербией, а Southern Interconnection предназначен для получения газа из Хорватии.
