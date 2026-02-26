Реклама
Реальная средняя зарплата в России оказалась на треть ниже официальной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Разница между средней и медианной зарплатами (когда одна половина получает больше, а другая — меньше) в России составила 35%, подсчитали «Известия». По данным Росстата, в апреле 2025 года медианный доход составил 73,4 тыс. рублей, тогда как средний — 99,4 тыс. Служба публикует данные по медиане раз в год с большим лагом.

Зарплата больше не спасает: почему работники уходят даже при высоком доходе
Пик лояльности сотрудников приходится на 1–2-й годы работы, после чего риск ухода растет

По статистике «Сбериндекса», медиана в апреле была на уровне 58 тыс. рублей — почти в 1,7 раза ниже средней оценки Росстата. На ноябрь 2025 года средний показатель по стране составлял 98 тыс., а медианный — 61 тыс. Разрыв — около 1,6 раза.

Причина — в методике подсчета и структуре доходов, пояснил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Средний показатель чувствителен к высоким доходам: крупные бонусы и зарплаты топ-менеджеров заметно повышают итоговую цифру. Медиана, напротив, отражает уровень, вокруг которого сосредоточены доходы большинства.

Существенное превышение среднего над медианой говорит о сильной дифференциации.

Как отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, традиционно считается, что больше всего зарабатывают в добыче, однако это верно прежде всего для среднего показателя. По медиане лидируют управленцы, финансисты, консультанты и специалисты IT, а также транспорт и логистика. Наименьшие доходы — в сельском хозяйстве, туризме, рознице и бюджетной сфере.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прибавить доходу: реальная средняя зарплата в РФ оказалась на треть ниже официальной

