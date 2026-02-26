В Израиле допустили возобновление боев в Газе при отказе ХАМАС от разоружения
Израиль допускает возобновление боевых действий в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС откажется от разоружения. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил вице-спикер кнессета, депутат от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова.
«Если ХАМАС откажется самостоятельно разоружиться, то единственная сила, которой предстоит это сделать, — это ЦАХАЛ. Поэтому исключать силовой сценарий я бы не стал», — заявил Сова.
Он добавил, что план президента США Дональда Трампа, одобренный правительством Израиля, предусматривает разоружение ХАМАС до начала восстановления эксклава.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль настаивает на полном разоружении движения ХАМАС, в том числе на сдаче всего имеющегося у него стрелкового оружия.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Сбиться с расчета: в Израиле пригрозили боевыми действиями в Газе