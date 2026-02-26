В России выросло число пожаров в ТЦ за последние пять лет
За последние пять лет количество пожаров в торговых центрах возросло на 50%. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе МЧС.
«В 2024 году зарегистрировано 392 таких пожара, в 2025 году — 426, с начала этого года — 55. Основными причинами пожаров является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем», — сообщили в ведомстве.
Эксперты рынка также выделяют три ключевые причины возгораний: неисправность электрооборудования, нарушение техники безопасности при ремонтных и строительных работах, а также жировые отложения в системе вентиляции. Последнее особенно характерно для фудкортов, ресторанов и пекарен, расположенных на территории ТРЦ.
«Именно с этих локаций зачастую и начинаются пожары: сказывается концентрация в одном месте горячих поверхностей, открытого огня, мощных электроприборов и легковоспламеняющихся продуктов. Приготовление пищи предполагает длительное воздействие высокой температуры и влажности на окружающие материалы, что может приводить к их разрушению и выделению вредных веществ. А при возникновении ЧП это чревато возгоранием и быстрым распространением огня», — рассказал начальник отдела развития продукта компании «Роквул» Григорий Громаков.
