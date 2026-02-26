Прибавить доходу: реальная средняя зарплата в РФ оказалась на треть ниже официальной

Разрыв между средней и медианной зарплатами (когда одна половина получает больше, а другая — меньше) в России составил 35%, подсчитали «Известия». Средняя — почти 100 тыс. рублей, тогда как медианная — чуть выше 70 тыс. Рост усредненной цифры во многом обеспечивают высокие заработки в отдельных отраслях и регионах, тогда как большинство получает значительно меньше. Несмотря на то что медиану уже используют для расчета МРОТ, в ключевых экономических оценках власти по-прежнему ориентируются на средний показатель. Это может создавать иллюзию роста благосостояния, усиливать недоверие к статистике и подталкивать часть занятых в тень. Почему так сложилось — в материале «Известий».

Сколько на самом деле зарабатывают россияне

Медианная зарплата в России в апреле 2025 года составила 73,4 тыс. рублей, следует из последних данных Росстата. Этот показатель делит работников на две равные группы: половина получает больше этой суммы, остальные — меньше. Служба публикует такие расчеты раз в год и с заметным лагом.

Для сравнения: средний заработок в том же месяце достиг 99,4 тыс. рублей. Он определяется как сумма всех выплат, разделенная на число работников. Разница между двумя показателями — около 35%, подсчитали «Известия». Редакция направила запросы в Росстат и Минтруд.

Оперативные данные «Сбериндекса» дают иную картину. По оценке сервиса, медиана в апреле была на уровне 58 тыс. рублей — почти в 1,7 раза ниже средней оценки Росстата. На ноябрь 2025 года средний показатель по стране составлял 98 тыс., тогда как медианный, по данным «Сбериндекса», — 61 тыс. Таким образом, разрыв достигает 1,6 раза.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Причина расхождений — в методике и структуре доходов, пояснил заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Среднее арифметическое чувствительно к «выбросам»: в расчет попадают и низкие оклады, и многомиллионные бонусы топ-менеджеров. В результате несколько очень высоких выплат заметно «подтягивают» итоговую цифру вверх.

Медиана, напротив, показывает доход «типичного» работника, продолжил эксперт. Если половина занятых получает меньше определенной суммы, а остальные — больше, именно эта граница ближе к реальности большинства. Значительное превышение среднего над медианой говорит о сильной дифференциации: людей с высокими заработками немного, но их доходы кратно выше.

Ориентироваться только на средний показатель некорректно, согласны в SuperJob. Он напоминает «среднюю температуру по больнице» и искажается крайними значениями. Сопоставлять доходы людей из различных отраслей и с разным уровнем квалификации через одну усредненную цифру сложно и зачастую бессмысленно, добавили там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Средний заработок рассчитывается делением фонда оплаты труда на численность сотрудников или на фактически отработанное время — за месяц, квартал или год, уточнила профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Долженкова. При такой методике достаточно повысить выплаты руководству, чтобы общий показатель вырос, даже если доходы остальных не изменились.

Если бы разрыв в оплате труда был невелик, среднее и медиана отличались бы незначительно, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В условиях высокой дифференциации именно медианный уровень точнее отражает реальное положение большинства семей.

Где в России зарплаты выше всего

Принято считать, что самые высокие доходы сосредоточены в добывающих отраслях. Однако это верно прежде всего для среднего показателя, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. По ее словам, по медиане лидируют управленцы, включая топ-менеджеров, финансистов, консультантов и специалистов IT. В числе лидеров также транспорт и логистика. Самые низкие значения — в сельском хозяйстве, туризме, рознице и бюджетной сфере — медицине, культуре, образовании, где либо невысокие оклады, либо нет сильной дифференциации.

По данным SuperJob, сейчас самые высокие медианные доходы — у IT-специалистов. В Москве в топ-5 входят разработчики Kotlin (до 370 тыс. рублей в месяц), Go и Rust (по 350 тыс.), Java, Scala и Angular (около 330 тыс.). Сопоставимые суммы получают стоматологи-ортопеды.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На другом полюсе — клининг. По данным сервиса, санитар аптеки получает около 50 тыс. рублей, уборщик — 55 тыс., младший медперсонал — порядка 65 тыс.

При этом самые высокие зарплатные ожидания в 2025-м зафиксированы у водителей и курьеров — 111 тыс. рублей в месяц, строителей и ремонтников — 101 тыс., сообщил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов. Более низкие значения традиционно отмечаются в массовых административных и сервисных профессиях: порог входа там ниже, а конкуренция выше, пояснил он.

Сохраняется и региональный разрыв. Наиболее высокие медианные показатели — на Чукотке, в ХМАО, ЯНАО, НАО и Москве, добавила Наталья Мильчакова. На Севере это связано с добычей нефти, газа и золота и северными надбавками, в столице — с концентрацией финансов, IT и управленческих позиций.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Антилидеры — республики Северного Кавказа и ряд аграрных регионов, где медиана часто составляет 30–40 тыс. рублей. При этом, как отметил экономист, партнер коммуникационного агентства Goldman Agency Ахмед Юсупов, на Чукотке она превышает 170 тыс., а в Магаданской области средний доход — свыше 244 тыс. Такая поляризация и объясняет, почему усредненная цифра не отражает полной картины.

На что влияет расчет средней зарплаты

Именно медианную зарплату используют при расчете МРОТ, отметила Юлия Долженкова из Финансового университета. Он устанавливается на уровне не ниже 48% от медианы за предыдущий год.

Средний показатель, по словам эксперта, нужен для других задач: оценки общего уровня доходов, сравнения эффективности компаний, сопоставления темпов роста оплаты труда и производительности, а также для отраслевого и регионального анализа.

На важность медианы при изучении доходов указывает и Международная организация труда, напомнила профессор. В идеале оба показателя со временем должны сближаться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Существует и третья метрика — модальная зарплата, то есть наиболее часто встречающееся значение в выборке. Сначала определяется самый распространенный уровень заработка в отрасли или профессии, а затем на его основе рассчитываются коэффициенты с учетом квалификации и других факторов, уточнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Для полной картины, по мнению эксперта, важно учитывать все три показателя, однако в российской и мировой практике чаще ориентируются именно на средний.

Средняя зарплата играет ключевую роль в макроэкономике — например, при расчете страховых взносов и ВВП, отметил Александр Ветерков из «Работа.ру». Но она не отвечает на вопрос, сколько получает типичный сотрудник, и может создавать иллюзию более высокого благосостояния, чем есть у половины занятых.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Также средний показатель удобен для ежемесячного мониторинга и налогового контроля, подчеркнул Ахмед Юсупов из Goldman Agency. ФНС сопоставляет с ним фонд оплаты труда компаний, выявляя серые схемы. Однако ориентация соцполитики только на среднее значение чревата ростом скрытой бедности и расширением теневой занятости, что впоследствии грозит повышением давления на бюджет, считает эксперт.

Методологически использование средних величин при учете доходов граждан не вполне корректно, но такая практика сложилась исторически, подчеркнула младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований Президентской академии Дарина Медведникова.

Для объективной оценки доходов расчеты необходимо проводить по отдельным социальным и демографическим группам, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. При здоровом развитии экономики медианная зарплата должна расти темпами, близкими к производительности труда, и опережать инфляцию, обеспечивая реальный прирост благосостояния.