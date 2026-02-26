В посольстве РФ оценили торговый потенциал России и Чили с приходом новых властей
Реальный потенциал двустороннего товарооборота России и Чили составляет $1 млрд, заявили «Известиям» в посольстве РФ.
«В 2025 году объем взаимной торговли между Россией и Чили ощутимо увеличился — на 23% по сравнению с 2024-м. Рост во многом был обеспечен увеличением поставок чилийской рыбной продукции, прежде всего лосося и форели, а также вина. В любом случае данные показатели остаются далеки от имеющегося торгового потенциала, который, по нашим оценкам, превышает $1 млрд», — подчеркнули дипломаты.
В посольстве добавили, что в Чили фиксируется интерес к отечественным высокотехнологичным решениям и к поставкам российских лекарственных препаратов.
Согласно данным из открытых источников, в 2024 году товарооборот РФ и Чили составил около $400 млн.
