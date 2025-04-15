Три года подождут: безотзывные вклады в РФ начнут страховать до 2,8 млн

В России начнут страховать средства на сберегательных сертификатах до 2,8 млн рублей. Инструмент, по сути, схож с долгосрочными вкладами, однако деньги оттуда нельзя забрать на протяжении трех лет. Хотя президент поручил поднять сумму страхования еще год назад, дело до законопроекта дошло только сейчас: правительственная комиссия 14 апреля его одобрила, в ЦБ документ также поддержали, выяснили «Известия». Запуск этого продукта, по сути, станет альтернативой заморозке депозитов, о которой недавно говорили некоторые экономисты, по их мнению из-за постепенного снижения ставок люди будут забирать деньги из банков и пустят их в экономику, что разгонит инфляцию. Действительно ли инструмент станет привлекательным для россиян — в материале «Известий».

Что такое сберегательные сертификаты и как они работают

В России повысят страхование долгосрочных накоплений граждан. Речь о так называемых сберегательных сертификатах — этот механизм поручил запустить президент России Владимир Путин. Сейчас к нему готовится законодательная база.

Сами сертификаты существуют в РФ не одно десятилетие, страхуют их, так же как и все другие депозиты, на 1,4 млн рублей, однако банки могут устанавливать для этих продуктов условия на свое усмотрение. Законопроект же предполагает, что средства на таких вкладах сроком от трех лет будут страховать на сумму 2,8 млн рублей. Документ внес Минфин, 14 апреля его одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Информацию «Известиям» подтвердил источник в правительстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Предполагается, что владелец сертификата не сможет досрочно расторгнуть договор и получить свои деньги в любое время. Законопроект согласован со всеми профильными ведомствами, следует из документов к правкомиссии (есть у «Известий»).

В Минфине «Известиям» подтвердили, что законопроект одобрен правкомиссией. Увеличение страхового покрытия и повышение сохранности средств будет стимулировать граждан к более долгосрочным вложениям, а также приведет к расширению предложения такого продукта со стороны банков, отметили в министерстве.

Закон не предполагает возможностей снимать деньги с безотзывного сертификата до окончания срока вклада, пояснили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там добавили: если средства нужны раньше этого момента, то сертификат можно продать как ценную бумагу другому человеку по договору уступки требования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сберегательный сертификат — это именная ценная бумага, подтверждающая, что у клиента есть вклад, пояснил руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков. По его словам, в отличие от депозита, пополнить, частично погасить или пролонгировать сертификат нельзя. Когда заканчивается срок его действия, банк перестает начислять по нему проценты. При закрытии продукта получить деньги дистанционно невозможно, необходимо посетить офис банка.

Ранее схожие инструменты уже существовали, но они перестали пользоваться популярностью из-за меньшей гибкости для клиента по сравнению со вкладами. Есть и еще один минус — если бумага потеряется, деньги со счета клиенту не выдадут, а восстановить свои права можно только через суд, добавил Илья Васильков. По его мнению, сберегательные сертификаты будут востребованы, только если ставка по ним будет выше, чем по депозитам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Банк России поддерживает инициативу увеличить страховое возмещение по безотзывным сертификатам свыше трех лет до 2,8 млн рублей с нынешних 1,4 млн, сообщили в пресс-службе ЦБ. Там подчеркнули: это один из путей привлечения «длинных денег» в экономику и снижения рисков ликвидности банковского сектора.

Справка «Известий» Сейчас средства россиян на депозитах застрахованы на 1,4 млн рублей. Даже если у клиента несколько вкладов в одном банке, общий объем которых выше, возмещение больше указанной суммы он получить не сможет. При этом депозиты человека застрахованы на 1,4 млн в каждой кредитной организации. В системе страхования вкладов обязаны участвовать все банки, у которых есть лицензия ЦБ на привлечение денег от физлиц. Участники рынка делают взносы в фонд раз в три месяца. Так создается «подушка безопасности» — из нее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет выплачивать компенсации, если это понадобится.

Что лучше — сберегательный сертификат или вклад

Участники рынка поддержали страхование средств на сберегательных сертификатах от трех лет до 2,8 млн рублей. Это важный шаг для повышения доверия к финансовым инструментам и расширения возможностей долгосрочных сбережений, считает директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Дарья Морозова. Инициативу также позитивно оценили в Совкомбанке и АКБФ (ранее — «Ак Барс Финанс»).

Такой инструмент позволит привлечь «длинные деньги» в экономику, что особенно важно для долгосрочного кредитования и финансирования инвестиционных проектов, отметила Дарья Морозова. Кроме того, он может стать надежной «подушкой» для граждан, планирующих крупные покупки, образование детей или пенсию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С помощью него можно будет накопить и на покупку жилья, ведь банки требуют всё более крупный первоначальный взнос. Такой продукт подойдет тем, кто ищет стабильность, готов зафиксировать доходность и не нуждается в немедленном доступе к средствам, пояснили в АКБФ. Там добавили: увеличенный лимит страховки, вдвое превышающий стандартный для вкладов (1,4 млн рублей), делает сертификаты привлекательным вариантом в условиях экономической неопределенности.

Сберегательные сертификаты, по сути, будут аналогом безотзывного вклада, отметил начальник управления депозитных продуктов Ренессанс Банка Ашот Симонян. Он подчеркнул: такой инструмент будет интересен банкам, потому что позволит привлекать средства клиентов на длительный срок с высокой вероятностью, что деньги не будут изъяты.

С другой стороны, например, в ситуации прошлого года, когда уровень доходности по сберегательным продуктам существенно вырос, фиксация ставки на длительный срок может сделать инструмент невыгодным для клиентов, добавил Ашот Симонян. Впрочем, рынок ожидает, что в этом году ставка начнет снижаться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Востребованность сертификатов будет зависеть от привлекательности условий в сравнении с другими продуктами, отметила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Доходность по ним должна быть выше, чем по стандартным вкладам из-за того, что средства будут фактически заблокированы на длительный срок, считает Дарья Морозова из банка «Дом.РФ». Разница в 1–2 п.п. — например, 21–22% при средней ставке по вкладам 20% — выглядит разумной, считают в АКБФ.

Зачастую долгосрочные инструменты сбережений предполагают высокую доходность, поэтому при наличии свободных средств могут стать хорошим способом сохранить сбережения, сообщили в пресс-службе Почта Банка.

При этом следует разрешить досрочное снятие средств в исключительных ситуациях: при серьезных проблемах со здоровьем, потере работы, рождении ребенка или утрате близкого родственника, считают в АКБФ. Это сделает продукт более гибким и доступным, снижая опасения клиентов относительно полной блокировки средств.

Могут ли власти заморозить вклады

В публичном поле в конце прошлого года стали обсуждать сценарий, при котором население начнет активно тратить накопления, изымая средства с депозитов после снижения ключевой ставки. А это может резко разогнать инфляцию. Из-за этого несколько месяцев назад ходили слухи, что возможна даже заморозка вкладов, пояснил основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. Привлечение денег на долгосрочные сертификаты теоретически может стать альтернативой этому.

Однако директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Юлия Якупова уверена, что инициатива лишь точечно повлияет на достаточно узкую целевую аудиторию и не повлечет за собой значимого притока длинных средств в экономику. Дело в том, что в условиях макроэкономической нестабильности и волатильности процентных ставок население отдает предпочтение более доходным краткосрочным продуктам. Доля вкладов сроком свыше трех лет составляет менее 2%, рассказала эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Сберегательные сертификаты ранее не получили широкого распространения из-за развитого онлайн- и офлайн-банкинга, который за последний год предлагает вклады и накопительные счета под очень выгодные проценты. Тем не менее при определенных условиях у этого инструмента есть будущее, — считает Федор Сидоров.

По его ожиданиям, с началом снижения ключевой ставки спрос на сертификаты, скорее всего, вырастет. Люди будут стараться успеть зафиксировать выгодный процент, которого не будет еще очень долго. Интерес к сберегательным сертификатам также повысится при достижении стабильности финансово-экономической системы страны.