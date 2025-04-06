Кредит недоверия: молодых россиян отрезают от банковских займов

Молодым людям стало гораздо сложнее взять кредит в банке , выяснили «Известия». Доля одобрений ссуд россиянам до 25 лет упала ниже 15%, тогда как средний уровень по стране — 21% . Также им стали резко снижать их кредитный рейтинг. В итоге объемы выдач займов молодежи упали вчетверо за год . Таких клиентов банки считают особенно рискованными, поскольку у них зачастую нет стабильной зарплаты и им сложнее рассчитать долговую нагрузку с учетом высоких ставок . При отказах молодые люди идут в МФО, из-за чего могут попасть в долговую кабалу.

Выдают ли кредиты студентам

Уровень одобрения заявок на ссуды молодым людям до 25 лет за год упал до 14,6% в феврале 2025-го , сообщили «Известиям» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Там уточнили: за год показатель сократился сразу на 8 п.п. — это довольно существенное падение . Молодежь теперь сталкивается с отказами в кредитовании чаще представителей других возрастных групп — средний уровень по стране составляет 21,3%.

В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) подсчитали, что средний уровень кредитного рейтинга у молодежи за 2024-й снизился на 7% и достиг 650 пунктов — это более серьезное падение, чем у других возрастных групп . Как правило, чем он ниже, тем меньше вероятности у человека получить ссуду .

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В итоге, по данным ОКБ, объем выдач кредитов наличными молодым людям сократился более чем вчетверо за прошлый год — с 36,5 млрд рублей до 8 млрд . При этом для всех возрастных категорий этот показатель уменьшился лишь вдвое.

При этом в предыдущие годы молодым людям ссуды как раз активно выдавали. В 2023–2024 годах закредитованность увеличивалась у заемщиков до 30 лет быстрее, чем у людей других возрастов , отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В период, когда банки старались нарастить кредитование, именно молодые россияне стали основными получателями их услуг — они чаще других видели рекламу займов и гораздо активнее пользовались мобильными приложениями финорганизаций.

Сейчас же молодым людям наименее охотно одобряют кредиты — но ужесточения видны по всем возрастным группам . Это связано с более строгим регулированием ЦБ по выдачам рискованных ссуд, а также с высокими ставками, из-за которых людям сложнее справляться с долговым бременем.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

По последним подсчетам «Известий», полная стоимость потребительских ссуд в среднем достигает 40% у крупных игроков рынка. Переплата по двухлетнему кредиту на 120 тыс. рублей с такой ставкой составит 56 тыс. — это почти половина от изначальной суммы, уточнили в «Сравни». Рост затрат на обслуживание новых долгов ограничивает их платежеспособность, из-за чего риски выхода клиентов в просрочку растут.

Почему молодым людям сложнее взять кредит

— Уровень одобрения у самой молодежи за прошедший год снизился сильнее, так как они традиционно считаются более рискованными заемщиками , — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Банки стали более опасливо подходить к выдаче ссуд клиентам до 25 лет , подтвердил руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Виктор Буланов. Это объясняется тем, что заемщики из этой возрастной группы более уязвимы в периоды финансовой нестабильности, и в случае с ними риски неплатежей действительно выше .

Трудоустройство молодых россиян далеко не всегда стабильно — заработок может быть сезонным, рабочее место может часто меняться (как порой и сфера деятельности), уточнили в СРО «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»). Из-за этого кредиторы иногда не могут точно понять, сохранит ли заемщик платежеспособность до конца срока выдачи ссуды.

— Дополнительными негативными факторами, свойственными молодым заемщикам, можно назвать недостаток финансовой грамотности и отсутствие накоплений. Это делает их более уязвимыми перед непредвиденными расходами и снижает способность своевременно погашать займы , — уточнил директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» Олег Бердасов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Кроме того, наиболее молодым заемщикам получить деньги в банке трудно попросту из-за отсутствия кредитной истории , добавила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Повлиять на решение банка может даже просрочка по оплате налога за имущество или административного штрафа (если молодой человек такие получал).

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Стоит ли брать заем в МФО

Вместе с ужесточением банковского кредитования с середины 2024-го наблюдается значительный переток клиентов в микрозаймы, поскольку риск-политика МФО более лояльна к заемщикам , отметили в «Сравни». За прошедший год пользователи финансового маркетплейса оформляли ссуды на 35% чаще, чем в 2023-м . При этом условия на этом рынке, как правило, гораздо более жесткие: ставка может достигать 292% годовых .

— Основная целевая аудитория этого продукта как раз зумеры и отчасти миллениалы, то есть люди из поколений до 25 лет. Именно на них пришлась подавляющая часть выданных микроссуд (85%) , — уточнил Виктор Буланов из «Сравни».

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Рынок действительно фиксирует интерес молодежи к заемным средствам, подтвердили «Известиям» в СРО «МиР», а также представители крупнейших игроков. У отдельных организаций доля заемщиков до 25 лет в заявках росла на 13%.

Также россияне могут активно пользоваться рассрочкой на маркетплейсах, которая нередко представляет собой мирокредит. Банки считают микрозаймы признаком финансовых трудностей заемщика, а частые заявки на такие средства в разных организациях негативно влияют на кредитный рейтинг , уточнили в «Выберу.ру».

При этом участники рынка отмечают ухудшение платежной дисциплины у молодежи , уточнил директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» Олег Бердасов. Рост просрочки со стороны этих клиентов уже становится реальностью .

Часть молодых россиян осознанно обращается в МФО после проблем с обслуживанием ранее взятого в банке кредита , уточнил экономист Андрей Бархота. Проблема может достичь апогея к концу 2025 года, когда риск-аппетиты сократятся и у самих МФО, ведь на фоне роста спроса на их услуги они также могут сократить прием заявок от более рисковых клиентов.

Также молодым россиянам важно помнить, что получить кредит в банке под более приемлемые проценты, чем в МФО, возможно даже сейчас , уточнили в «Сравни». Его могут одобрить, если заемщик подтвердит стабильный доход и официальное трудоустройство . Помимо того, облегчить процедуру может наличие поручителей или предоставление залога.

Фото: ТАСС/Александр Щербак