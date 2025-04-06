Кредит недоверия: молодых россиян отрезают от банковских займов
Молодым людям стало гораздо сложнее взять кредит в банке, выяснили «Известия». Доля одобрений ссуд россиянам до 25 лет упала ниже 15%, тогда как средний уровень по стране — 21%. Также им стали резко снижать их кредитный рейтинг. В итоге объемы выдач займов молодежи упали вчетверо за год. Таких клиентов банки считают особенно рискованными, поскольку у них зачастую нет стабильной зарплаты и им сложнее рассчитать долговую нагрузку с учетом высоких ставок. При отказах молодые люди идут в МФО, из-за чего могут попасть в долговую кабалу.
Выдают ли кредиты студентам
Уровень одобрения заявок на ссуды молодым людям до 25 лет за год упал до 14,6% в феврале 2025-го, сообщили «Известиям» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Там уточнили: за год показатель сократился сразу на 8 п.п. — это довольно существенное падение. Молодежь теперь сталкивается с отказами в кредитовании чаще представителей других возрастных групп — средний уровень по стране составляет 21,3%.
В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) подсчитали, что средний уровень кредитного рейтинга у молодежи за 2024-й снизился на 7% и достиг 650 пунктов — это более серьезное падение, чем у других возрастных групп. Как правило, чем он ниже, тем меньше вероятности у человека получить ссуду.
В итоге, по данным ОКБ, объем выдач кредитов наличными молодым людям сократился более чем вчетверо за прошлый год — с 36,5 млрд рублей до 8 млрд. При этом для всех возрастных категорий этот показатель уменьшился лишь вдвое.
При этом в предыдущие годы молодым людям ссуды как раз активно выдавали. В 2023–2024 годах закредитованность увеличивалась у заемщиков до 30 лет быстрее, чем у людей других возрастов, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В период, когда банки старались нарастить кредитование, именно молодые россияне стали основными получателями их услуг — они чаще других видели рекламу займов и гораздо активнее пользовались мобильными приложениями финорганизаций.
Сейчас же молодым людям наименее охотно одобряют кредиты — но ужесточения видны по всем возрастным группам. Это связано с более строгим регулированием ЦБ по выдачам рискованных ссуд, а также с высокими ставками, из-за которых людям сложнее справляться с долговым бременем.
По последним подсчетам «Известий», полная стоимость потребительских ссуд в среднем достигает 40% у крупных игроков рынка. Переплата по двухлетнему кредиту на 120 тыс. рублей с такой ставкой составит 56 тыс. — это почти половина от изначальной суммы, уточнили в «Сравни». Рост затрат на обслуживание новых долгов ограничивает их платежеспособность, из-за чего риски выхода клиентов в просрочку растут.
Почему молодым людям сложнее взять кредит
— Уровень одобрения у самой молодежи за прошедший год снизился сильнее, так как они традиционно считаются более рискованными заемщиками, — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Банки стали более опасливо подходить к выдаче ссуд клиентам до 25 лет, подтвердил руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Виктор Буланов. Это объясняется тем, что заемщики из этой возрастной группы более уязвимы в периоды финансовой нестабильности, и в случае с ними риски неплатежей действительно выше.
Трудоустройство молодых россиян далеко не всегда стабильно — заработок может быть сезонным, рабочее место может часто меняться (как порой и сфера деятельности), уточнили в СРО «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»). Из-за этого кредиторы иногда не могут точно понять, сохранит ли заемщик платежеспособность до конца срока выдачи ссуды.
— Дополнительными негативными факторами, свойственными молодым заемщикам, можно назвать недостаток финансовой грамотности и отсутствие накоплений. Это делает их более уязвимыми перед непредвиденными расходами и снижает способность своевременно погашать займы, — уточнил директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» Олег Бердасов.
Кроме того, наиболее молодым заемщикам получить деньги в банке трудно попросту из-за отсутствия кредитной истории, добавила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Повлиять на решение банка может даже просрочка по оплате налога за имущество или административного штрафа (если молодой человек такие получал).
Стоит ли брать заем в МФО
Вместе с ужесточением банковского кредитования с середины 2024-го наблюдается значительный переток клиентов в микрозаймы, поскольку риск-политика МФО более лояльна к заемщикам, отметили в «Сравни». За прошедший год пользователи финансового маркетплейса оформляли ссуды на 35% чаще, чем в 2023-м. При этом условия на этом рынке, как правило, гораздо более жесткие: ставка может достигать 292% годовых.
— Основная целевая аудитория этого продукта как раз зумеры и отчасти миллениалы, то есть люди из поколений до 25 лет. Именно на них пришлась подавляющая часть выданных микроссуд (85%), — уточнил Виктор Буланов из «Сравни».
Рынок действительно фиксирует интерес молодежи к заемным средствам, подтвердили «Известиям» в СРО «МиР», а также представители крупнейших игроков. У отдельных организаций доля заемщиков до 25 лет в заявках росла на 13%.
Также россияне могут активно пользоваться рассрочкой на маркетплейсах, которая нередко представляет собой мирокредит. Банки считают микрозаймы признаком финансовых трудностей заемщика, а частые заявки на такие средства в разных организациях негативно влияют на кредитный рейтинг, уточнили в «Выберу.ру».
При этом участники рынка отмечают ухудшение платежной дисциплины у молодежи, уточнил директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» Олег Бердасов. Рост просрочки со стороны этих клиентов уже становится реальностью.
Часть молодых россиян осознанно обращается в МФО после проблем с обслуживанием ранее взятого в банке кредита, уточнил экономист Андрей Бархота. Проблема может достичь апогея к концу 2025 года, когда риск-аппетиты сократятся и у самих МФО, ведь на фоне роста спроса на их услуги они также могут сократить прием заявок от более рисковых клиентов.
Также молодым россиянам важно помнить, что получить кредит в банке под более приемлемые проценты, чем в МФО, возможно даже сейчас, уточнили в «Сравни». Его могут одобрить, если заемщик подтвердит стабильный доход и официальное трудоустройство. Помимо того, облегчить процедуру может наличие поручителей или предоставление залога.
Чтобы повысить шансы, лучше обращаться в банк, где у клиента уже есть счет. Также важно, чтобы размер ежемесячного платежа не превышал половину регулярных доходов — это можно проверить в кредитном калькуляторе, добавили в «Сравни».