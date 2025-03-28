Добавленное в стоимость: реальные ставки по потребкредитам приблизились к 40%

Банки резко подняли полную стоимость кредитов (ПСК) — за две недели она увеличилась на 2,5 п.п. и в среднем достигла 40% в крупнейших финансовых организациях , выяснили «Известия». При этом несколько игроков (ВТБ, Альфа-банк и МКБ) резко подняли верхнюю границу ПСК до 60–70% . Это значит, что политика финансовых организаций в отношении рискованных заемщиков ужесточается всё сильнее. Получить дешевую ссуду может только идеальный клиент, а обычному человеку они будут просто недоступны . Однако уже с начала апреля должны заработать требования к предельному уровню ПСК, а уже во второй половине года ставки могут пойти вниз вместе с ключевой, полагают эксперты.

Ставки по кредитам в марте

Средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) к концу марта приблизился к 40% . Это следует из данных с сайтов банков, которые изучили «Известия». В среднем у топ-15 игроков рынка он подскочил на 2,5 п.п. за две недели . Это объясняется резким ужесточением политики по отношению к высокорискованным клиентам у ряда финансовых организаций.

Справка «Известий» ПСК включает в себя все расходы, которые заемщик выплачивает за период кредитования. Помимо ставки это, как правило, еще и стоимость страховок и комиссий — за обслуживание, ведение счетов заемщика, выпуск карт, другие дополнительные услуги.

За период с 10 по 27 марта реальные ставки по потребительским ссудам у крупнейших банков достигли 39,6% . При этом верхняя граница ПСК в среднем почти достигла 50%, а у отдельных игроков ушла к 60–76% .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сразу три крупных игрока резко подняли максимальную стоимость ссуд (сразу на 20–30 п.п.) — это ВТБ, Альфа-банк и МКБ , следует из данных с сайтов этих организаций. Это значит, что менее надежным клиентам кредитование обойдется еще дороже, ведь с помощью высоких ставок кредитные организации страхуются от возможных рисков .

Однако те же самые игроки опустили нижний порог ПСК в среднем на 2 п.п., сделав свои продукты лишь немного доступнее для надежных клиентов , выяснили «Известия».

Кроме того, за прошедшие две недели Газпромбанк повысил уровень ПСК в среднем на 4 п.п., Россельхозбанк — на 0,4 п.п. , следует из данных с их сайтов. В то же время Ак Барс Банк снизил реальные ставки в среднем на 2 п.п .

— Минимальные ставки предлагаются заемщикам с высоким кредитным рейтингом, стабильным доходом и отсутствием просрочек, тогда как максимальные применяются к клиентам с повышенным риском дефолта — например, при наличии долгов, низком доходе или нестабильной занятости, — пояснил директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Наименее рискованный сегмент для финорганизации — действующие клиенты (желательно получающие зарплату на счет в организации) и те, кто уже брал у них кредит и не допускал просрочек, отметила глава экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Однако даже для этой категории ставки остаются на пиковых и, по сути, заградительных значениях. По данным «Известий», нижний порог ПСК в среднем проходит по отметке 29,3% .

Почему растут реальные ставки по кредитам

Ставки по ссудам растут не только из-за ключевой, но также из-за стоимости денег, которые банки привлекают от населения , пояснил экономист Андрей Бархота. Еще в конце 2024 года доходность депозитов в среднем достигала 22% при ставке ЦБ 21% . Эта нетипичная ситуация была вызвана всплеском спроса рынка на средства вкладчиков.

При этом ставки по вкладам опустились до уровня ниже ключевой только в середине марта , следует из подсчетов «Известий». Банкам приходится держать высокие ставки по кредитам, чтобы отбить дорогое фондирование в предыдущие месяцы (когда они ставили высокую доходность по депозитам).

При этом финансовые организации действительно могут снижать ставки для более надежных клиентов, но это обязательно будет компенсироваться их ростом для других категорий , подчеркнул Андрей Бархота. Снижение минимального ПСК у ряда крупных игроков не означает, что для среднестатистического клиента условия там улучшились .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Помимо того, на рынке отмечается общее снижение качества клиентов , уточнил представитель банка «Дом.рф» Дарья Морозова. Кроме того, из-за ограничений ЦБ для участников рынка всё менее выгодным становится кредитование заемщиков, которые направляют на обслуживание долгов более половины своего дохода , уточнил представитель ПСБ. Регулятор вводит такие меры, чтобы уже закредитованные граждане не набирали еще больше ссуд .

Помимо того, финорганизации пользуются последней возможностью определить реальные ставки по ссудам без ограничений . ЦБ отменил требования к предельному уровню ПСК с января по март, напомнила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Уже в следующем месяце эта мера снова заработает и у рынка будет меньше возможностей подстроить стоимость ссуд под рыночные условия .

«Известия» направили запрос в ЦБ, планируется ли продлить мораторий на ограничение предельного ПСК.

Во II квартале ставки по кредитам, скорее всего, останутся без изменений, уточнила Дарья Морозова из банка «Дом.рф». Однако уже во втором полугодии их стоимость постепенно начнет уменьшаться — по прогнозам опрошенных «Известиями» аналитиков, ЦБ может перейти к циклу снижения ключевой летом .

Кто берет кредиты под 60%

Рост среднего ПСК на 2,5 п.п. за две недели говорит об общем удорожании кредитов и снижении их доступности для большинства клиентов , констатировал глава инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Особенно это касается заемщиков со средним и низким кредитным рейтингом , условия для которых продолжат ужесточаться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Переплата по двухлетнему кредиту на 120 тыс. рублей с ПСК 40% составит 56 тыс. рублей — это почти половина от изначальной суммы , уточнил Магомед Гамзаев из «Сравни». Рост затрат на обслуживание новых долгов лишь сильнее ограничит платежеспособность клиентов.

Кредиты с максимальным уровнем ПСК получают клиенты с невысоким рейтингом (ниже 600 баллов), с просрочками по предыдущим ссудам и без подтвержденного уровня дохода, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Речь в основном идет о клиентах с открытого рынка, которые раньше не пользовались услугами банка .

Доля кредитов по сверхвысоким ставкам у крупных финансовых организаций не превышает 10%, а одобряют их лишь в одном случае из десяти, пояснил Владимир Чернов. Банк «Дом.рф» уточнил, что у него ссуды по самым высоким ставкам получают только 20% заемщиков из общего объема выдач. У средних и небольших игроков рынка доля может достигать 30% .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Это значит, что люди действительно готовы брать кредиты под 40–60% и спрос на них сохраняется , — подытожил Магомед Гамзаев.

Обычно настолько дорогие ссуды люди берут при острой нужде в средствах для покрытия предыдущих долгов , уточнил Андрей Бархота. Нередко в долговую кабалу влезают в трудных жизненных ситуациях — например, когда деньги срочно требуются на лечение , добавил Владимир Чернов.