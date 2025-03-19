Депозитивный настрой: средние ставки по вкладам опустились ниже 20%

Средняя доходность по депозитам на сроках от трех месяцев до года опустилась ниже 20%, выяснили «Известия». За последний месяц условия так или иначе ухудшили все крупнейшие банки. К очередному заседанию ЦБ ставки оказались ниже уровня ключевой. Это нормальная ситуация: до этого доходности, наоборот, были завышены. Всё это значит, что рынок не ждет ужесточения политики регулятора и рассчитывает на ее смягчение, но не в марте — а лишь во втором полугодии. Тем не менее сейчас россиянам стоит воспользоваться всё еще привлекательными условиями по сберегательным продуктам. Насколько и когда снизятся ставки по вкладам — в материале «Известий».

Какие ставки по вкладам предлагают банки

Средние ставки по вкладам к середине марта опустились ниже 20% на сроках от трех до 12 месяцев, следует из данных с сайтов топ-10 банков по объему привлеченных средств населения («Известия» изучили эти ресурсы). За последний месяц доходность снизилась на 1 п.п. и достигла 19,9%. Она опустились перед заседанием ЦБ по ключевой ставке, которое пройдет уже в пятницу, 21 марта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сильнее всего упали ставки по вкладам на полгода — с 17 февраля по 17 марта они сократились в среднем на 1,5 п.п. и достигли 20,4%, следует из данных с сайтов кредитных организаций. Доходность таких депозитов остается самой высокой, но уже сейчас она опустилась ниже уровня ключевой.

Тенденция видна и на других сроках. Ставки по вкладам на год уменьшились почти на 1,3 п.п. и закрепились около 19,25%, выяснили «Известия». Доходность коротких депозитов на три месяца достигла 20,2% годовых, снизившись на 0,6 п.п. с середины февраля.

При этом сейчас рынок ориентирован именно на краткосрочные предложения, подчеркнул представитель «Сравни.ру»: на трехмесячные депозиты приходится 35% продуктов, а на полугодовые вклады — четверть.

За прошедший месяц ставки по тем или иным вкладам упали почти у всех кредитных организаций из топ-10, следует из данных «Известий». Только МКБ и банк «Дом.РФ» повысили доходности на сроке в три месяца, но всё равно снизили их по депозитам на шесть месяцев и на год.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впрочем, клиенты всё еще могут найти выгодные предложения. Максимальные ставки в крупнейших банках составляют 23% годовых, сообщили «Известиям» в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».

Почему ставки по депозитам снижаются

— Ставки по вкладам срочностью до года снижаются, потому что рынок ожидает, что именно на этом временном горизонте с большой вероятностью начнется цикл снижения ключевой ставки, — пояснил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

На смягчение политики ЦБ действительно не следует рассчитывать до середины 2025 года, считает аналитик Совкомбанка Анна Землянова. В МТС Банке отметили, что ключевую смогут снизить не ранее заседания регулятора, намеченного на 6 июня.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Но на ближайшем заседании шагов вниз ждать не стоит. Из консенсус-прогноза «Известий» следует, что 21 марта ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Пока у регулятора недостаточно поводов для ее уменьшения, уточнили в пресс-службе РСХБ. Рост цен замедляется неспешно и сохраняется на повышенном уровне, несмотря на снижение кредитования.

— Цены в РФ стабильно растут на 0,15–0,23% каждые семь дней, а для снижения ключевой недельную инфляцию важно стабилизировать на уровне 0,1%, — пояснил главный аналитик Ингосстрах Банка Петр Арронет.

Позитивно на снижение ставки может повлиять тренд на активное укрепление рубля, отметила экономист РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина. В день разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта «американец» закрепился ниже 82 руб./$. Помимо того, с начала года российская валюта окрепла на треть — это очень серьезная динамика, подчеркнул экономист Андрей Бархота.

Однако тенденция к укреплению рубля не продлится долго, опасается ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Импорт из РФ начнет восстанавливаться после сезонного ослабления в январе – феврале, из-за чего отток валюты из страны усилится. Помимо того, цены на Brent с начала года снизились более чем на 10% (при этом российские углеводороды сейчас продаются со скидкой), из-за чего доходы экспортеров могут дополнительно упасть. В ближайшее время рубль возобновит движение к отметке 90 руб./$, полагают эксперты компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Поскольку компании не ожидают, что позитивный тренд сохранится надолго, они не закладывают его в стоимость товаров. То есть вряд ли укрепление рубля значительно отразится на инфляции.

Стоит ли класть деньги на вклад

Банкам совершенно невыгодно сохранять высокие ставки по депозитам, и при возможности игроки будут активно их снижать, предупредил экономист Андрей Бархота.

Доходности по вкладам в ближайшее время продолжат уменьшаться, даже если ЦБ не будет менять ключевую, уверен аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. При этом процесс точно ускорится по мере приближения разворота в политике регулятора.

Наиболее вероятный и стандартный сценарий — если максимальная ставка по депозитам будет на 2–3 п.п. ниже уровня ключевой, уточнил Андрей Бархота. Значит, еще до смягчения политики ЦБ доходности сбережений опустятся в диапазон 17–18%, а уже к концу 2025 года они рухнут до 12–15%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тем, кто хочет зафиксировать высокую доходность по сбережениям на год, стоит поторопиться с оформлением вклада, посоветовал Андрей Бархота. Ставки по ним снижаются более оперативно, а по депозитам на 3–6 месяцев они всё еще сохраняются вблизи 20%.

Сейчас вклады в любом случае прибыльны — и в целом, скорее всего, они сохранят привлекательность и в дальнейшем, уверены в «Финам». Ставки по ним так или иначе будут гарантировать более высокую доходность по сравнению с другими рыночными инструментами при фактически нулевых рисках.

ВТБ ожидает продолжения роста рынка сбережений — в 2025 году его объем преодолеет отметку в 68 трлн рублей, подчеркнули в пресс-службе организации.