Производственное обещание: малый бизнес не дождался льготных кредитов

Власти обещали перезапустить программу льготного кредитования для малых и средних предприятий к 5 марта, но пока этого не произошло. Предполагалось, что по новому механизму компании смогут получить ссуды по ставке на 3,5 п. п. меньше ключевой. Его введут не раньше 5 апреля, узнали «Известия». Уже больше восьми месяцев малые предприятия не могут взять средства по доступным условиям. По рыночным ссудам для МСП ставки доходят до 30%. Только 7% компаний готовы взять такой кредит. Есть ли риски банкротств, если бизнес наберет ссуды под высокий процент, и когда ждать перезапуска льготного кредитования — в материале «Известий».

Какая поддержка есть у бизнеса в 2025 году

Малый бизнес пока не дождался льготных кредитов от государства. В 2025 году власти решили перезапустить программу поддержки МСП. Минэк планировал это сделать до 5 марта — к этому моменту он обещал отобрать кредитные организации, которые будут выдавать льготные ссуды.

До этого шесть лет в России действовала широкая программа поддержки, по которой МСП из практически любой сферы могли получить кредит по ставке «ключевая минус 8,75 п. п. для малых и 7,75 п. п. для средних предприятий». Однако в последний раз лимиты по ней исчерпались еще летом 2024-го. И после о новых власти не объявляли. Уже больше восьми месяцев компании не получают таких льготных ссуд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Новая мера поддержки может начать действовать после 5 апреля, рассказал «Известиям» источник, знакомый с обсуждением. В пресс-службе Минэка точную дату не называют.

Помимо задержки в запуске, новую льготную программу намерены сильно сократить. Механизм распространится лишь на несколько областей — обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, туризм, а также на информационные технологии и научно-техническую сферу. По обновленной программе компании смогут получить кредит по ставке на 3,5 п. п. ниже ключевой — сейчас это получается 17,5%.

Также сократится и объем поддержки — до 100 млрд рублей ежегодно, говорила в интервью «Известиям» замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

То есть власти постепенно уменьшают льготную поддержку бизнеса, делая ее более адресной. Сейчас, до перезапуска этой программы, у малого бизнеса остается совсем мало опций. Как рассказал «Известиям» гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич, бизнес-объединение тоже сконцентрировалось на компаниях из сферы технологий, туризма, научно-технической деятельности и производств.

Кроме того, до 2030 года продолжают выдавать «зонтичные» поручительства, добавил Александр Исаевич. То есть, если субъекту МСП не хватает имущества для залога во время кредитования, государство может взять на себя часть риска и выступить фактическим поручителем. Но эта мера действует лишь в двух отраслях (легкой промышленности и гостиничном деле) и только в некоторых регионах.

Под какую ставку малый бизнес сейчас может получить кредит

Другой вариант получить финансирование для МСП — это рыночные кредиты.

Однако средняя ставка по ним сейчас составляет около 30%. Сектор не тянет такое дорогое кредитование. Лишь 7% небольших предприятий готовы взять ссуду в банке под 20% и выше, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России», которое они проводили при подсчете индекса RSBI (Russia Small Business Index). Его использует ЦБ, когда принимает решение по ключевой ставке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Каждая пятая компания назвала предельной ставкой 6–10%. Еще 20% респондентов готовы взять кредит под 15–20%. Наиболее чувствительными к изменению экономической среды оказались микробизнес и торговля, говорится в исследовании.

Кроме того, уже начала снижаться инвестиционная активность МСП — в этом году 51% малых и средних предприятий (МСП) заявили о том, что не планируют делать вложения в свое развитие.

Почему малые компании не выходят на IPO

Сейчас власти ищут способы мотивировать предприятия инвестировать в развитие. Они обеспокоились, что бизнес держит деньги на депозитах, вместо того чтобы вкладывать их в экономику. Еще в феврале 2024-го президент Владимир Путин поручил удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 году — она должна составить 66% от ВВП.

Президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев

Однако малый и средний бизнес пока что не спешат выходить на IPO, обратила внимание ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Во-первых, не все руководители небольших предприятий готовы выполнять требования для участников фондового рынка. Например, они не хотят составлять два раза в год финансовую отчетность и проводить аудит — это достаточно затратно.

Во-вторых, не все инвесторы готовы вкладывать свои средства в акции небольших организаций с выручкой менее 1 млрд рублей в год, уточнила Наталья Мильчакова. Они предпочитают участвовать в IPO более крупных компаний с выручкой в 10 млрд и выше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, многие компании боятся выхода на фондовый рынок — нужно быть полностью готовым к публичности сведений, к размещению акций среди неограниченного круга лиц, говорит доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Скапенкер.

Есть ли риски банкротства компаний МСП

Компания может относиться к МСП, только если ее доход и число сотрудников ниже определенного уровня. Как правило, это небольшие организации, для которых кредитная ставка от 20% создает высокий уровень финансовой нагрузки, считает председатель Совета Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» Валерия Герасименко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом массовое банкротство маленьких компаний, которые берут дорогие кредиты, возможно, если они примут на себя непосильную нагрузку, уверен Олег Скапенкер из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

— Банки, как профессиональные кредиторы, в большинстве случаев этого не допустят — их система риск-менеджмента направлена на выдачу возвратных ссуд. В случае с микрофинансовыми организациями, например, более характерны займы под очень высокие проценты без реального анализа кредитоспособности. Но здесь ответственность лежит на руководителях бизнеса — без адекватной оценки возможностей компании всё равно не получится ее развивать, — уточнил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, доля малого и среднего бизнеса в российском ВВП составляет порядка 21%, поэтому массовые банкротства сектора могут затормозить экономический рост, нарушить устойчивые цепочки поставок и еще больше увеличить инфляцию, которая в феврале уже была выше 10%.