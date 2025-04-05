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Оградительные замеры: ЦБ предлагает повысить штрафы для банков за нарушение прав потребителей

Как может измениться ответственность кредитных организаций
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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ЦБ РФ выступает за увеличение штрафных санкций для кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг. Об этом заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее мнению, усиление материальной ответственности — сильный сдерживающий фактор для недобросовестного поведения. Насколько могут быть повышены штрафы и как еще можно защитить права клиентов, разбирались «Известия».

Регулирование сферы

Законопроект об усилении ответственности банков за нарушения прав потребителей находится в разработке, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

«Как ранее отмечала председатель Банка России Э.С. Набиуллина, предполагается, что сумма штрафа будет определяться исходя из принципа соразмерности материальной выгоды, полученной в результате допущенных нарушений, — от 0,1 до 1% размера собственных средств (капитала) кредитной организации», — добавили в регуляторе.

цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

ЦБ признает, что в прошлом году острота проблемы снизилась, заявил «Известиям» МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. Кроме того, Госдума уже приняла новый законопроект, который предусматривает дополнительное регулирование и ограничение в данной сфере, что позволит лучше контролировать недобросовестную практику и снизить количество жалоб.

— После согласования и подписания президентом закон должен вступить в силу с сентября текущего года. Необходимость увеличения размера штрафов отсутствует, особенно учитывая уже действующие меры и новые законодательные инициативы, которые эффективно решают существующие проблемы, — считает он.

Навязывание дополнительных услуг, хотя и имеет место, по его мнению, не является первостепенной проблемой, требующей немедленного решения путем резкого повышения штрафов. Важно отметить, что не всё зависит исключительно от банков и кредитных организаций.

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— Например, автодилеры часто навязывают дополнительные услуги, увеличивая стоимость автомобиля и вынуждая покупателей приобретать машины в кредит. В данном контексте банки лишь предоставляют кредиты на заявленные суммы и не имеют отношения к дополнительным услугам, предлагаемым автодилерами, — уверен Алексей Войлуков.

Следовательно, по словам эксперта, проблему необходимо решать непосредственно с автодилерами и контролирующими органами, такими как Роспотребнадзор, а не через повышение штрафов для банков, наказывая всех, кто просто мимо проходил.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Очевидно, сейчас ЦБ имеет в виду дальнейшее ужесточение борьбы с так называемым мисселингом — недобросовестной практикой продажи потребителям финансовых продуктов (услуг), связанной с непредоставлением полной, прозрачной и ясной информации о характере финансовых услуг, сопутствующих им рисках, их стоимости и иных существенных условиях, а также преднамеренное искажение информации, подмену одного продукта другим, подчеркнул в беседе с «Известиями» доцент кафедры частного права Государственного университета управления Владимир Попов.

— Проблема защиты прав потребителей в банковском секторе заключаются в том, что административное законодательство не устанавливает для банков и иных кредитных организаций специальных штрафов за нарушения, составляющие мисселинг. На них распространяются общие нормы об ответственности за нарушение прав потребителей, хотя во многих других случаях требования к кредитным организациям существенно выше, чем к обычным коммерческим организациям в сфере оказания услуг, — заметил эксперт.

Поэтому, по его словам, предложение повысить размер штрафов для них в пять или десять раз представляется вполне разумным и своевременным.

— Что же касается иных мер защиты прав потребителей банковских услуг, то норм законов «О защите прав потребителей» и «О потребительском кредите (займе)» в совокупности с иными нормами гражданского законодательства достаточно. Клиент вправе потребовать возмещения понесенных убытков, выплаты законной неустойки и штрафа за неисполнение его законных требований, компенсации морального вреда, — напомнил эксперт.

офис банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Главное — максимально четко сформулировать в законе, какие действия (бездействие) кредитной организации являются нарушением прав потребителей, заметил Владимир Попов.

Также иногда появляются какие-то банковские эрзац-продукты, которые к страхованию не имеют отношения, сказал «Известиям» совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков.

— Продукт, в котором низкая клиентская ценность и большая комиссия банка. Практика порочная, во многих странах мира ее давно побороли. В России это тоже тоже произойдет, — отметил он.

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Дополнительная ответственность

Смысл штрафов для банков состоит не в том, чтобы на этом заработать, а в том, чтобы финансовое наказание за каждый факт нарушения значимо влияло на финансовый результат деятельности кредитной организации, сказал «Известиям» младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

— То есть доходы, прямые и косвенные, от нарушений прав потребителей не покрывали расходы на финансовые санкции. Несколько лет назад система штрафов уже существовала, но оказалась недостаточно эффективной, поскольку доходы банка, например, от мисселинга либо нарушения законодательства о БКИ (когда бесплатные тесты по клиентской базе проще и дешевле маркетинговых исследований) сильно перекрывали затраты на штрафы. Сейчас Банк России вплотную занялся этой проблемой, — заметил он.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Наиболее эффективные методы, по его словам, — введение персональной ответственности для топ-менеджмента, ограничение деятельности проблемного направления, оборотные штрафы или штрафы по отношению к капиталу.

Повышение штрафов для кредитных организаций не лишено смысла, так как в силу специфики деятельности их обороты и капитал существенно выше, чем у среднего предприятия, не говоря уже про малый бизнес, отметила в беседе с «Известиями» директор юридического департамента «Сравни» Юлия Суворова.

— На текущий момент сумма штрафа установлена КОАП РФ в твердой сумме и не учитывает финансовое состояние нарушителя, поэтому штраф, существенный для булочной, например, совершенно нечувствителен для того же банка. При этом стоит отметить, что и Банк России, и ФАС уже ввели достаточно много требований к деятельности кредитных организаций, направленных на защиту прав потребителя, это и правила раскрытия информации о существенных условиях договора, и ужесточение требований к рекламе финансовых услуг, — подчеркнула эксперт.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Помимо увеличения штрафов, существуют и другие меры защиты прав клиентов, сказал «Известиям» частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

— Например, в 2018 году был создан институт финансового омбудсмена, который занимается внесудебным урегулированием споров между потребителями и финансовыми организациями. Это позволяет клиентам решать конфликты быстрее и с меньшими затратами, — считает эксперт.

Таким образом, по его мнению, сочетание умеренного повышения штрафов и развития механизмов внесудебного урегулирования способствует более эффективной защите прав потребителей финансовых услуг.

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