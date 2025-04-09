Дошли до ручек: поток жалоб заставил ЦБ отреагировать на обман в рекламе вкладов

Банки продолжают обманывать россиян, продвигая якобы выгодные вклады на сайтах и в рекламе — такие жалобы получает ЦБ. Хотя проблема актуальна как минимум с лета 2024-го, только сейчас Банк России и ФАС начали готовить для рынка первые письменные рекомендации о правилах раскрытия информации о депозитах. Об этом сообщил «Известиям» глава службы по защите прав потребителя Центробанка Михаил Мамута. Из-за высокой ключевой финансовые организации предлагают очень выгодные доходности, но зачастую, чтобы их получить, нужно выполнить слишком много условий, о которых банки до последнего молчат.

Требования к рекламе вкладов

ЦБ совместно с ФАС готовит для банков первые письменные рекомендации по информированию клиентов об условиях вкладов. Об этом «Известиям» рассказал глава службы по защите прав потребителя Банка России Михаил Мамута. По его словам, регулятор уже донес до участников рынка новые требования, но теперь их планируется направить в виде письма.

— Перед заключением договора до клиента не всегда полностью и честно доводится информация о доходностях по вкладу. Не всегда ему понятно, что получение доходности связано с массой дополнительных условий. Действительно, такая проблема есть — мы видим по жалобам, — отметил Михаил Мамута.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он пояснил: расчет итоговой доходности должен быть честным и соответствовать тому, что написано в договоре. Помимо того, все дополнительные условия получения процентов должны доводиться до клиента там же, где он узнает информацию о них. В частности, как уточнил Мамута, правила ЦБ и ФАС определят принципы отображения информации о депозитах в рекламе и других каналах коммуникации с потребителем (например, на сайтах или в рассылках. — «Известия»).

В ФАС редакции подтвердили, что служба совместно с ЦБ продолжает разработку совместных рекомендаций для банков по информированию граждан об условиях вкладов. Тот факт, что изменения назрели, понимают и сами участники финрынка.

— Банковское сообщество продолжает обсуждение с ЦБ и ФАС. Кредитные организации заинтересованы в добросовестном информировании клиентов об условиях депозитов, — сообщил вице-президент Ассоциации банков России Сергей Клименко.

Новые требования ЦБ призваны повысить прозрачность информации о вкладах, подчеркнули в пресс-службе Почта Банка. Правила могут коснуться как таблиц ставок по депозитам, так и отображения информации о дополнительных надбавках к доходности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Изменения потребовались из-за рекордного спроса россиян на сберегательные продукты, уточнили в Почта Банке. По данным ЦБ, средства населения на вкладах по итогам 2024-го достигли 57,6 трлн рублей — это на четверть больше, чем годом ранее. Проблема с неточным отображением информации стала назревать еще летом 2024-го — тогда в ФАС сообщали «Известиям», что работают над новыми требованиями к рекламе сберегательных продуктов.

Аналитики ВТБ прогнозируют, что по итогам 2025-го рынок вкладов увеличится еще на 18% и превысит 68 трлн рублей. Приток средств физлиц обеспечивают выгодные ставки по депозитам, возможные благодаря высокой ключевой. По последним подсчетам «Известий», сейчас средняя доходность сберегательных продуктов доходит до 20%.

На что смотреть при оформлении вклада

Банки могут недобросовестно отображать информацию не только в рекламе по телевидению или в интернете, но и на своих сайтах или в брошюрах, и даже на этапе заключения договоров.

Как правило, речь идет о неполном доведении до клиента всех параметров сделки и неоднозначных формулировках в документе, пояснила ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Виктория Лукина. Например, когда часть условий не представлена в договоре — там может быть отсылка на документ, который можно найти только на сайте банка. Именно поэтому важно указывать все детали в том же месте, где говорится о выгодной ставке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Также банки могут описать возможность ухудшения условий депозита, но критерии сформулированы недостаточно ясно и понятно, — пояснила Виктория Лукина.

Особый простор для таких нарушений дают вклады с возможностью снятия и пополнения средств, добавил экономист Андрей Бархота. Формулы расчета доходности по таким продуктам достаточно сложны, потому что учитывают величину неснижаемого остатка на счете. Неподготовленный человек может не разобраться с этой механикой, поэтому он может и не понять, что его процент оказался ниже ожидаемого.

Кроме того, сейчас банки часто предлагают повышенную ставку только на несколько месяцев, после чего они снижаются, уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Также они могут недостаточно подробно уточнять, на каких условиях вклад будет пролонгирован после окончания срока своего действия.

Как могут измениться требования к депозитам

Базовые требования к раскрытию информации о вкладах уже закреплены в законе, уточнил юрист Антон Палюлин. И правила отображения данных о депозитах в договоре можно назвать жесткими: они обязывают банк указать на первой странице таблицу с ключевыми условиями, минимальную гарантированную ставку, а также публиковать те же данные на своих сайтах.

— Вероятно, власти продолжат их детализировать, чтобы сделать отображение информации еще более прозрачным, — заключил Антон Палюлин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Требования не должны сильно изменить состав договоров, пояснил юрист. В первую очередь они повлияют на способы доведения важной информации до клиента.

Власти могут призвать банки упростить договоры, уточнил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Ключевую информацию для расчета дохода уместно дополнительно выделять и пояснять, чтобы понять ее мог и клиент без навыков чтения юридических текстов.

Как власти будут регулировать вклады

Пока ЦБ и ФАС готовят лишь письменные рекомендации. По закону, они не обязательны к исполнению, но для банковского сектора такой документ имеет огромный вес, подчеркнул Владимир Чернов. Его игнорирование может нанести удар по репутации организации в глазах регулятора и закончиться для нее усилением контроля, штрафами и санкциями.

Помимо этого, антимонопольная служба имеет полные основания возбуждать против банков дела за недобросовестное продвижение вкладов. Если в рекламе рядом с высокой ставкой не отображаются ключевые условия получения такой доходности, это уже нарушение, пояснил Антон Палюлин. При этом суды и надзорные органы внимательно относятся к позиции ЦБ при принятии решений. А любая публичная информация о нарушениях — сильная антиреклама банка и его продуктов, добавил Андрей Бархота.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Рынку будет очень невыгодно игнорировать рекомендации ЦБ, поэтому так или иначе они будут соблюдаться, — заключил Владимир Чернов.

Если этого не произойдет, ЦБ может подтолкнуть законодателей к ужесточению требований по раскрытию информации о сберегательных продуктах, пояснила Виктория Лукина из «Эксперт РА».

Вероятность закрепления в законе «депозитных стандартов», в принципе, очень высока, заключил Андрей Бархота. Возможно, рынку вкладов действительно нужны более подробные правила игры — особенно в условиях рекордно высокой ключевой ставки, которая вряд ли значительно снизится в ближайшее время.