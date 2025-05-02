Богатое далёко: правительство предложит новую систему долгосрочных сбережений

Власти делают ставку на «длинные» деньги. Минфин и Банк России хотят, чтобы к 2030 году 40% сбережений россиян стали долгосрочными. С этой целью ведомства разрабатывают федеральный проект по развитию финансового рынка, предусматривающий набор льгот и мер поддержки. Особый акцент будет сделан на семьи. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) позволит им снизить финансовую нагрузку, связанную с обеспечением жизненных потребностей детей , считают эксперты. С ее помощью можно накопить деньги на образование ребенку и улучшение его жилищных условий. Кому будет выгодна ПДС — в материале «Известий».

Стимулирующие льготы

Власти хотят, чтобы 40% сбережений россиян стали долгосрочными уже к 2030 году. Важность этой цели, выступая на форуме «Эксперт РА», отметил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

«Мы стараемся создать такие условия и инструменты, чтобы гражданину было интересно инвестировать и сберегать в долгосрочной перспективе», — указал замминистра.

Для этого Минфин и ЦБ прорабатывают концепцию развития семейных сбережений. Речь идет о линейке инструментов, фокусирующихся на накоплениях в пользу детей. В ходе работы ведомства собирают предложения брокеров, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Особое внимание уделяется мерам господдержки. Предполагается, что накопление «длинных» денег будет добровольным. И задача государства — предоставить гражданам льготы, которые сделают долгосрочные сбережения более привлекательными.

Одна из мер, ориентированных на это, — увеличение налогового вычета по программе долгосрочных сбережений до 1 млн рублей. Также будут предусмотрены особые гарантии по сохранности накопленных средств.

Редакция «Известий» направила запросы в Минфин и ЦБ РФ. На момент выхода публикации ответы не поступили.

Важная поддержка

На сегодняшний день преимущества ПДС оценили уже более 2,5 млн россиян , напоминает доцент Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.

— В первый же год программа показала доходность выше инфляции. А с доплатами от государства и налоговым вычетом продемонстрировала явное преимущество в сравнении с другими инвестиционными и накопительными программами, — уточняет эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перевод 40% сбережений россиян в долгосрочные позволит привлечь в экономику «длинные» деньги, считает он. Инвестиции на срок более 10–15 лет являются предсказуемыми и стабильными — средства нельзя потратить на сиюминутные цели, что гарантированно позволит накопить на нечто более глобальное.

Программа долгосрочных сбережений коснется в первую очередь семей с детьми, подчеркивает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Основа семейного ПДС — это индивидуальные накопительные счета для каждого ребенка, которые будут пополняться отдельно, независимо от счета родителей.

— Детский счет будет стимулироваться государством до достижения ребенком 18-летнего возраста, независимо от момента открытия. По каждому такому счету в течение 10 лет будет предоставляться отдельное софинансирование , — отмечает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Средства на счете несовершеннолетнего сразу станут его личными накоплениями и не будут учитываться в общем финансовом положении семьи, что защитит их от финансовых проблем родителей (невозврата кредитов, банкротства и т.д.).

— Все эти опции позволят семьям эффективно планировать свой бюджет. Это отличная возможность подготовиться к переходу детей во взрослую жизнь и обеспечить им финансовую поддержку в важные моменты, — убежден Беляков.

Задел на будущее

Практика накопления средств для детей к их совершеннолетию существовала и в СССР, напоминает доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Сегодня этот вопрос становится еще более актуальным, ведь родители выпускников сталкиваются со множеством финансовых трудностей. Речь в том числе идет о поиске средств на улучшение жилищных условий детей.

Семья также сможет потратить средства, накопленные по программе долгосрочных сбережений, на образование ребенка , дополняет Сергей Беляков.

— Благодаря ПДС, реализуемой негосударственными пенсионными фондами, к моменту поступления в вуз у него уже будет сформирован значительный капитал, что позволит покрыть расходы на обучение без дополнительной финансовой нагрузки на семью. Это не только существенно облегчит финансовое бремя родителей (что особенно актуально для многодетных семей), но и даст ребенку возможность сосредоточиться на собственном развитии, — убежден собеседник «Известий». Уменьшение финансовой нагрузки, связанной с обеспечением жизненных потребностей детей, позволит снизить тревожность и оздоровить внутрисемейную психологическую атмосферу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, создание накоплений, по мнению Белякова, поспособствует повышению финансовой грамотности населения — программа долгосрочных сбережений поможет сформировать у ребенка понимание ценности денег и развить навыки их рационального использования.

— Он будет почти с рождения готов к тому, что в 18 лет ему придется распорядиться внушительной суммой, при этом всё детство будет видеть, как родители скрупулезно откладывают для него деньги, заботясь о его будущем. Такая ситуация неизбежно заставит ребенка подойти к освоению этих денег максимально ответственно и избежать спонтанных трат, — полагает эксперт.

При этом сформировать существенную финансовую подушку, предназначенную для глобальных задач, сможет даже молодая семья, имеющая небольшой доход , уверен Вадим Ковригин.

— Я уверен, что с ростом финансовой грамотности родители станут оформлять детские счета ПДС прямо в роддоме, чтобы ко взрослой жизни ребенок подошел подготовленным, — подчеркивает эксперт.

После совершеннолетия же человек сможет уже самостоятельно открыть счет по ПДС и осознанно продолжить копить на «взрослые нужды». Такой подход, по словам Белякова, может привести к снижению уровня долговой зависимости среди молодежи и поспособствовать повышению общей финансовой устойчивости общества.

— Это положительно скажется на экономике в целом — уровень доверия к финансовым институтам вырастет, а рынок долгосрочных сбережений получит новое развитие, — считает глава НАПФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Есть у семейной программы долгосрочных сбережений и другой важный экономический эффект, уточняет Александр Сафонов.

— Именно «длинные» деньги могут стимулировать новую индустриализацию России, что крайне важно для создания рабочих мест нового качества — высококвалифицированных и высокооплачиваемых, со здоровыми условиями труда , — убежден экономист.

Логичное развитие

Однако важно понимать, что долгосрочные накопления возможны лишь в случае, если у семьи есть свободные денежные средства , предупреждает Сафонов. Стремление накопить не должно мешать покрытию текущих расходов на детей.

— Нынешний уровень медианных доходов находится в пределах 60–65 тысяч рублей, что в семье из трех человек (и двух работающих взрослых) означает 40 тысяч в месяц. Это значит, что для многих граждан данная опция окажется недоступной , — обращает внимание эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При этом государству для повышения эффективности программы потребуется реализовать целый комплекс мер , считает Сафонов. В первую очередь нужно снизить уровень инфляции до целевого показателя в 4%.

Необходимо также установить гарантии получения чистого инвестиционного дохода выше текущего уровня инфляции и возврата накопленных средств в случае банкротства оператора.

Кроме того, должно быть предусмотрено право на изъятие долгосрочного вклада без потерь в случае форс-мажора. К таким обстоятельствам экономист относит расходы на лечение детей и родителей, погашение долгов и траты на восстановление утраченного в результате чрезвычайного происшествия жилья и так далее.

— Инструмент долгосрочных накоплений важен и для экономики, и для семьи. Но при его реализации потребуется приложить много усилий, чтобы он был доступен, не вызывал разочарований у граждан и был реальной помощью детям, — подчеркивает Сафонов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Важно также понимать, что россияне исторически привыкли слабо полагаться на долгосрочные государственные программы инвестирования. Для роста доверия к программе важно повышать уровень финансовой грамотности населения, рекомендует Вадим Ковригин.

Впрочем, программа долгосрочных сбережений — «живой» проект, который постоянно развивается, напоминает Сергей Беляков. Ее цель — обеспечить любому россиянину возможность формировать накопления. И распространение ПДС на семьи с детьми — логичный этап этого развития.