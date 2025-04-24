Закопали вклад: семь из топ-10 банков снизили ставки по депозитам

Больше половины крупных банков снизили ставки по вкладам перед апрельским заседанием ЦБ по ключевой, выяснили «Известия». Их средняя доходность опустилась до 19%. Кредитные организации заранее корректируют условия своих продуктов перед ожидаемым смягчением политики регулятора. Впрочем, вряд ли ключевую опустят на этой неделе — но в июне ЦБ уже с высокой вероятностью примет такое решение. Приток денег на депозиты может замедлиться, но рынок предлагает и другие пока еще доходные продукты с низким риском. Во что в таких условиях будет выгодно вложиться — в материале «Известий».

Ставки по вкладам в апреле 2025 года

Семь из десяти крупнейших банков снизили ставки по вкладам с начала апреля, следует из данных с сайтов кредитных организаций («Известия» их изучили). Средняя доходность вкладов на срок от трех месяцев до года сейчас близка к 19%, что на 2 п.п. ниже ключевой.

Ставки по полугодовым вкладам, в свою очередь, за месяц снизились на 0,8 п.п., до 19,5%. Депозиты на шесть месяцев раньше давали самую высокую доходность, а теперь они сравнялись с процентами на коротких сроках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Снижение ставок по вкладам, особенно краткосрочным, — прямое отражение ожиданий рынка по смягчению денежно-кредитной политики ЦБ, отметила аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева. Причем такими действиями финансовые организации показывают, что прогнозируют смягчение политики в ближайшие полгода. Сокращая доходности заранее, игроки стараются получить больше выгоды, подчеркнул экономист Андрей Бархота.

Условия по краткосрочным продуктам наиболее чувствительны к прогнозам по ключевой ставке, считает и аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Тот факт, что предложения изменились более чем у половины крупнейших игроков, подтверждает наличие устойчивого консенсуса в ожиданиях рынка.

Судя по уровню депозитных ставок, он допускает снижение ключевой уже летом — потенциально в июне или июле, пояснил Владимир Чернов. Размер первого шага может составить 0,5 п.п. — то есть ставку скорее всего опустят до 20,5%. Если инфляция продолжит замедляться, не исключены и более решительные действия — снижение сразу до 20%.

Возможно, ЦБ в этом году снизит ставку дважды, но только по 0,5 п.п., допустила Гаянэ Замалеева. В целом резкого уменьшения ожидать не стоит, уверены в пресс-службе Почта Банка. Маловероятно, что ее снизят больше, чем на 1 п.п. до конца 2025-го.

«Известия» направили запрос крупнейшим банкам об их планах снова скорректировать ставки при смягчении риторики ЦБ по итогам заседания 25 апреля.

Как заработать при снижающейся ключевой

Уже сейчас на рынке есть более выгодные инструменты, чем вклады. Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) денежного рынка обещают доходность до 22%, уточнили в УК «Финам Менеджмент». Это на 3 п.п. выше средних ставок по депозитам сроком до года.

Фонды денежного рынка — это разновидность ПИФов (когда средства инвесторов складываются и направляются на покупку активов). Их особенность в том, что они, как правило, зарабатывают на предоставлении валюты (в основном рублей и юаней) крупным игрокам финансового рынка (например, другим банкам) в долг. Доходность таких инвестиций связана с ключевой ставкой и обычно соответствует ей. Считается, что риски вложений в ПИФы денежного рынка минимальны, поскольку деньги не могут «уйти в минус», но доходность весьма волатильна и способна меняться хоть каждый день, однако она будет близка к ключевой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Доходность денежных ПИФов зависит от уровня ставок межбанковских кредитов в рублях. Для их отслеживания есть отдельный бенчмарк — RUONIA. С начала года этот показатель в среднем был на уровне 21,1%, уточнил аналитик «Цифра брокер» Владимир Корнев. По его словам, это нормальный показатель при нынешней ключевой.

При этом доходность вкладов сейчас можно назвать заниженной, ведь они просели на 2 п.п. меньше ставки ЦБ, добавил Владимир Корнев. Банки опускают свои проценты с опережением, но из-за этого инвесторы могут переключиться на другие финансовые инструменты, добавил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Скорее всего, приток средств населения на вклады в ближайшие месяцы несколько замедлится, согласилась Гаянэ Замалеева из «Банки.ру». Особенно это касается обычных розничных клиентов, для которых важно получать максимальную доходность от сберегательных продуктов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако банки уверены, что рынок вкладов продолжит расти. По данным ВТБ, на депозиты сохраняется стабильный спрос. В Банке «Новиком» пояснили, что ставки по ним всё еще очень выгодны. Особенно если сравнивать с другими потенциальными вариантами вложений: фондовый рынок очень волатилен из-за новостей об урегулировании украинского конфликта, а покупка недвижимости сейчас, даже в ипотеку, имеет слишком высокий порог входа.

— В условиях большой неопределенности в целом интерес к депозитам как к «тихой гавани» будет сохраняться, — уточнила Гаянэ Замалеева.

Тем не менее, россиянам точно стоит поторопиться с оформлением вкладов, заключили в «Банки.ру». Пик доходности уже пройден, но остается достаточно времени, чтобы зафиксировать ее на сроках до года.