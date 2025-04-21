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Бремя пробуждения: выдачи потребкредитов стали снова расти

Почему это произошло в марте, несмотря на завышенные ставки, и есть ли у ЦБ повод для беспокойства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Выдачи потребительских ссуд стали снова расти после длительного падения, сообщили «Известиям» в крупных бюро кредитных историй (БКИ). Объемы оформленных займов в марте увеличились на 15% по сравнению с февралем, до 190 млрд рублей. В банках подтвердили динамику, назвав в качестве причин сезонный фактор и отложенный спрос. Но говорить о смене тренда в кредитовании пока рано, считают эксперты. Все-таки ставки еще остаются близкими к заградительным — вплоть до 35%. Как ЦБ будет учитывать кредитную активность в своем решении по ключевой — в материале «Известий».

Кредиты в банках весной 2025-го

За март банки выдали россиянам потребительских кредитов на 219 млрд рублей — это на 15% больше такого же показателя за февраль, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Известия». Всего за прошлый месяц физлица оформили 1,28 млн займов, что лишь немногим превышает февральские цифры.

Рост выдачи зафиксировали и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По их данным, количество оформленных потребзаймов в марте символически (на 0,5%) увеличилось по сравнению с февралем, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он подчеркнул: до этого выдачи падали непрерывно с июля по декабрь 2024 года.

Деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В то же время, по его словам, объем выдачи кредитов наличными растет второй месяц подряд. Так, в марте этот показатель достиг 211 млрд рублей, увеличившись по сравнению с февралем на 15%.

В крупных банках «Известиям» подтвердили рост оформлений займов. В ВТБ сообщили, что объем потребительского кредитования в марте в 1,5 раза превысил показатель февраля. За прошлый месяц объем выданных ссуд увеличился на 18% по сравнению с предыдущим, рассказали в банке «Новиком». В первый месяц весны спрос на кредиты наличными заметно превысил февральские показатели: число заявок — почти на 30%, а объем выдач — на 15%, сообщил и начальник управления потребительского кредитования ПСБ Вячеслав Шаламов.

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Объем кредитов наличными в марте увеличился на 10% к февралю, сообщила директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Дарья Морозова.

В I квартале росло число заявок и выдач по таким займам, но это скорее связано с сезонностью, пояснил руководитель группы потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» Андрей Афанасьев. Однако, несмотря на весеннее оживление, объемы всё равно ниже прошлогодних на 20–30%, подчеркнул он. Средние чеки также уменьшились. Всё это последствия ограничений ЦБ в кредитовании.

ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По сравнению с I кварталом 2024-го объемы выдачи сократились более чем вдвое, рассказали в ВТБ. Это связано с мерами Банка России по сдерживанию роста рынка, включая высокую ключевую ставку, ужесточение макропруденциальных лимитов и надбавок.

По данным ОКБ, в годовом отношении количество оформленных ссуд сократилось на 58%, а объем — на 64%. При этом средний размер кредита наличными снизился до 171 тыс. со 198 тыс. рублей годом ранее. Уменьшился и средний срок — один год 11 месяцев (год назад — два года девять месяцев). Скорее всего, теперь люди стараются брать займы только в самых крайних случаях, при этом пытаясь максимально сократить долговую нагрузку.

Почему выросли выдачи кредитов

— Положительная динамика в марте объясняется сезонной активностью граждан, а также реализацией отложенного спроса на фоне продолжающегося роста цен на товары. Заемщики решили больше не откладывать крупные покупки, понимая, что выжидательная стратегия может оказаться проигрышной из-за сохраняющейся инфляции, — согласен и Вячеслав Шаламов из ПСБ.

Существенную роль сыграл эффект от снятия ранее действовавших ограничений ЦБ по полной стоимости кредита, добавила Дарья Морозова из банка «Дом.РФ». Теперь финансовые организации временно могут устанавливать более высокие ставки. Это позволило им компенсировать риски в кредитовании граждан, поэтому они стали лучше одобрять ссуды.

Паспорт РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тем не менее в нынешних условиях получить кредит — непростая задача, считает директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев. Помимо регуляторных ограничений банки всё еще применяют жесткие риск-политики, а также тщательно исследуют кредитную историю клиента, пояснил он. Те заемщики, которые прошли все стадии отбора, получают потребзаймы в среднем под 31%.

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Реальные ставки в сегменте кредитов наличными в марте поднялись выше 35%, следует из данных ОКБ. Но к началу апреля они незначительно снизились — до 34%. Учитывая перечисленные участниками рынка причины роста кредитования, переживаний о том, что люди морально привыкают к высоким ставкам, нет, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

Какое решение по ключевой ставке ЦБ примет 25 апреля

Если рассматривать количественный рост, то он еще слишком мал, чтобы говорить о какой-то смене тренда, подчеркнул Алексей Волков из НБКИ. По его мнению, в условиях жесткой политики регулятора по охлаждению кредитного рынка банки продолжают предоставлять займы, прежде всего тем заемщикам, чей рейтинг и уровень долговой нагрузки соответствуют приемлемым значениям.

— Рынок потребкредитов стабилизировался, и в дальнейшем их выдача серьезно падать уже не должна, — полагает эксперт.

Ключевая ставка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

О смене тренда пока говорить преждевременно, согласился основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев. Он считает, что результаты одного месяца не показательны.

Для уверенности в восстановлении спроса на кредиты необходимо понаблюдать за более слабым месяцем — апрелем и маем, отметил Андрей Смирнов из «БКС Мир инвестиций». Однако эти данные Банк России, безусловно, будет учитывать в своем решении по ключевой уже в ближайшую пятницу, 25 апреля.

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Как считает эксперт, сейчас картина для снижения ставки противоречивая. С одной стороны, в стране растут инфляционные ожидания. Но экономика остывает, а рубль сильно укрепился к остальным валютам. При этом не исключено его ослабление в ближайшие месяцы.

В этих условиях банки снижают ставки по депозитам и стремятся нарастить портфель кредитов. С точки зрения риск-менеджмента это говорит о том, что рынок ждет смягчения политики ЦБ, подчеркнул Андрей Смирнов. Но рассчитывать на это уже в апреле преждевременно. Если тенденция роста спроса на кредиты сохранится на длительное время, а также распространится на сегменты ипотеки и автокредитов, то ЦБ может даже прибегнуть к ужесточению денежно-кредитной политики.

Ипотека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Однако, как следует из консенсус-прогноза «Известий», в базовом сценарии ставку 25 апреля сохранят на уровне 21%.

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