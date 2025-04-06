Стоп-кран от ЦБ: кредит в России замораживается по всем направлениям

В России продолжает ужесточаться розничное кредитование. Одобрение потребительских займов достигло самого низкого уровня как минимум за год. Параллельно падает выдача ипотеки и автокредитов. Основной причиной является ужесточение денежно-кредитной политики Банка России. Может ли кредитование потребителей быть полностью заморожено и грозит ли это остановкой экономики — в материале «Известий».

Кредитный антирейтинг

По данным Национального бюро кредитных историй, доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в феврале 2025 года составила 75,2% — на 4,1 процентного пункта больше, чем годом ранее. По сравнению с январем рост этой доли оказался небольшим, впрочем, она остается стабильно высокой с декабря, что связано с ужесточением макропруденциальных лимитов Центробанка. К примеру, в октябре эта доля составляла 67,7%.

В зависимости от диапазона персонального кредитного рейтинга заемщиков, который показывает уровень их кредитоспособности, доли отказов по заявкам на потребкредиты существенно отличаются. Для обладателей рейтинга от 1 до 250 баллов уровень отказов превышает 96%, а у тех, кто набирает более 750 баллов, он составляет 31,3%.

Как отмечают в бюро, во второй половине 2024 года в потребительском кредитовании преобладали следующие тенденции: общее сокращение спроса на кредиты со стороны населения и снижение аппетита к риску со стороны кредиторов. Таким образом, с одной стороны, можно отметить сокращение количества заявок на потребительские кредиты, так как рост ставок заставляет многих заемщиков отказываться от их привлечения, а с другой — уровень одобрения заявок на потребкредиты также снижается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Схожая ситуация возникает и в других секторах. Так, отказы по автокредитам достигли 81,1%, что тоже на 4 процентных пункта больше, чем в тот же месяц прошлого года. Еще выше показатель по POS-кредитам (выдаваемым непосредственно в торговой точке) — 84%, на шесть процентных пунктов выше, чем в прошлом году.

Рост отказов прямо коррелирует с объемом выдачи кредитов всех видов. По автокредитам падение составило 6,2%. Потребительское кредитование рухнуло более чем в два раза еще в IV квартале 2024 года; с тех пор ситуация продолжила ухудшаться. Годовой прирост портфеля упал ниже уровня инфляции. По сути, потребительское кредитование в стране резко останавливается. Причиной тому — запредельно высокие ставки и жесткие ограничения, которыми банки обставляют предоставление финансирования гражданам.

«Сложно говорить об оживлении кредитования»

По словам главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, выдачи необеспеченного займа сейчас ниже на 40–50% по сравнению с прошлым годом.

— Население не берет кредиты с полной стоимостью 30–40% годовых. Выдачи кредита меньше погашений. В декабре-феврале портфель займов наличными снижался в среднем на 150 млрд рублей в месяц. Пока ставки не опустятся до 20% и ниже, сложно говорить об оживлении кредитования наличными. Темпы сокращения портфеля постепенно будут снижаться в течение года по мере уменьшения ставки. Текущие данные за I квартал, по нашему мнению, уже достаточны для медленного, постепенного снижения ключевой ставки начиная с апреля, — прокомментировал эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как отметила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, сейчас займы берут преимущественно те, кто рассчитывает погасить долг за совсем короткий период (в течение нескольких месяцев), или те, кто вовсе не планирует возвращать деньги.

— Заемщиков, которые не справляются с нагрузкой, становится всё больше, — констатирует собеседница. — Естественно, банки ужесточают требования, потому что проблемная задолженность — это бремя для финансовой организации. Придется либо тратить время и деньги на «выбивание» долгов, либо продавать их коллекторам с большим дисконтом. Обе эти ситуации невыгодны банкам, поэтому они подходят к кредитованию осторожно. Доля выдачи необеспеченных кредитов сократилась в первую очередь.

Несмотря на рост доходов населения, ставки по процентам и макропруденциальные лимиты будут всё больше сужать «окно возможностей», и объемы розничного кредитования будут сокращаться, считает основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев.

— И как только ЦБ объявит лимиты по ипотеке и автокредитованию, рынок получит еще один «антиимпульс», что еще больше ограничит выдачу кредитов физическим лицам, — добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Необеспеченное потребительское кредитование в предстоящие месяцы продолжит снижаться на фоне высоких процентных ставок, а также более строгих требований к заемщикам со стороны банков из-за высокой закредитованности людей и ужесточения регулирования данного сегмента, прогнозирует аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

— На автокредитование будет оказывать давление резкое снижение продаж новых автомобилей в стране в этом году. Что касается ипотеки, то выдачи в данном сегменте могут несколько подрасти в ближайшие месяцы, но будут по-прежнему оставаться существенно ниже уровней первых месяцев прошлого года, — констатировал он.

Эффект домино в ипотеке

Розничный кредит — ключевой двигатель экономики в наше время. Остановка кредитования в таких условиях может угрожать рецессией. Или же в этот раз всё будет иначе?

— Кредитование физических лиц не является достаточным условием для охлаждения экономики, — говорит Илья Федоров. — Снижение кредитования физлиц постепенно приводит к замедлению роста выручки компаний, которые, в свою очередь, кредитуются для расширения своей деятельности. Для Банка России важна общая динамика кредита, инфляции и инфляционных ожиданий, чтобы говорить о соответствии спроса производственным возможностям экономики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Директор S+Консалтинг Александр Силаков частично согласен/

— Спада в кредитовании недостаточно для полного охлаждения, ведь есть немонетарные факторы инфляции, в частности — инфляция издержек. Вместе с тем жесткая денежно-кредитная политика предотвращает необеспеченное потребление, что чревато банкротствами заемщиков и «эффектом домино» в наиболее существенных сегментах кредитования, прежде всего — по ипотеке и автокредитам.

При этом он отметил, что для надежных постоянных клиентов банков есть краткосрочные программы предоставления временного финансирования (прежде всего кредитные карты). Но важен и общий посыл рынку и гражданам: неконтролируемые покупки за счет кредитов — это плохо, так как на волне потребительского ажиотажа увеличиваются риски как отдельных заемщиков и домохозяйств, так и банковской системы в целом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам Игоря Додонова, пока темпы роста отечественной экономики остаются довольно высокими. По оценке Минэкономразвития, в январе ВВП вырос на 3% в годовом исчислении, в феврале — на 0,8%. Однако, если исключить фактор лишнего дня в феврале прошлого года, темпы роста в феврале 2025-го были схожи с январскими.