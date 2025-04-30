100 дней Трампа у власти. Разбор

30 апреля пройдет 100 дней с момента инаугурации президента США Дональда Трампа. Традиционно эта дата используется для подведения первых итогов очередной администрации. За этот период Трамп успел решить проблему притока нелегальных мигрантов и развернул внешнюю политику, но при этом растерял свой рейтинг. Какими были первые 100 дней второго срока Трампа — в материале «Известий».

Трамп в цифрах

• Если оценивать первые 100 дней Трампа сухими цифрами, то в первую очередь для этого используется показатель рейтинга одобрения. В транзитный период и сразу после инаугурации этот показатель, как и почти у любого президента после выборов, был положительным — одобряли программу и первые шаги главы Белого дома более половины участников всевозможных опросов.

• Однако уже в течение первой недели после начала срока появились отдельные исследования, в которых доля одобряющих была меньше неодобряющих. Постепенно таких опросов становилось всё больше, и в апреле положительных для Трампа результатов уже почти не было. Худшим для Трампа стал опрос Associated Press, проведенный 17–21 апреля. По его итогам президент не только получил всего лишь 39% одобрения, но и довел до 20% разницу с теми, кто критически оценивает его деятельность.

• Усредненный результат основных исследователей общественного мнения показывает, что работу Трампа одобряет 44–46% американцев, а неодобрительно к нему относятся 51–54% жителей США. Это худшие показатели для главы Белого дома в XXI веке в сравнении с Джорджем Бушем (63% одобрения), Бараком Обамой (62%) и Джо Байденом (54%). Падение рейтингов Трампа признают в том числе консервативные службы, лояльные к Республиканской партии. Впрочем, в первом сроке он тоже сталкивался с падающим рейтингом.

• Эксперты считают, что на восприятие деятельности Трампа, которое в конечном счете формирует рейтинги, влияет отсутствие у Трампа конкретного плана действий и нависающая из-за этого тревожность в стране. Он дал множество обещаний, но не обозначил сроки, в которые их выполнит. Без конкретных результатов оценка Трампа продолжит падать, так как ему будет трудно объяснить, что начатое им переустройство американского общества не имеет сроков и может продолжаться даже после окончания его президентства.

Чего добился Трамп за 100 дней

• В США основным достижением Трампа стало преодоление кризиса на американо-мексиканской границе и ограничение притока нелегальных мигрантов. В марте 2025 года было зафиксировано 7,18 тыс. нелегальных пересечений границы. Это в 6,5 раза меньше, чем в декабре 2024-го и в 35 раз меньше по сравнению с рекордным декабрем 2023-го. Апрельские опросы показали, что это направление политики Трампа одобряет 55% респондентов.

• Хотя Трампу удалось остановить поток мигрантов в США, он пока не развернул его в обратную сторону. Начавшиеся депортации не приобрели массового характера и не получили положительной динамики, оказавшись, по сути, заблокированными. Притом что жители США в целом одобряют эту меру, в первые месяцы правления Трампа было депортировано меньше людей, чем за тот же период в 2024 году.

• Среди наиболее заметных действий Трампа на внутренней арене стало фактическое закрытие Агентства США по международному развитию (USAID). Помимо сокращения федеральных расходов, за что ратует президент, это стало символическим шагом к осуществлению антиглобалистской политики, на базе которой Трамп был избран. Хотя некоторые меры по реформированию госаппарата не получили широкого одобрения, закрытие USAID также не вызвало и осуждения со стороны электората (подробно о том, чем занималось USAID и в какие скандалы попадало агентство, мы разбирали здесь).

• Для американского консервативного избирателя важно, что Трамп стремительно стал воплощать в жизнь правую повестку и не отступил от большинства своих обещаний в этом направлении. Сокращение программ разнообразия, запрет на участие в женском спорте после гендерного перехода, ограничение самостоятельности университетов — всё это не разочаровало тех, кто голосовал за Трампа, а только укрепило его авторитет. При этом глава Белого дома не переусердствовал с правым уклоном, не став, например, уделять внимание чувствительной теме абортов.

• Что касается экономики, то сейчас в США есть негативные явления, связанные с ней. Несмотря на то что они начались еще во время правления демократа Джо Байдена, американцы будут винить в них именно Трампа, и результаты опросов это подтверждают. Это происходит, несмотря на то что принятые им меры, в том числе введенные тарифы, пока еще никак не могли повлиять на состояние экономики ни в лучшую, ни в худшую сторону.

• Так, большая часть торговых пошлин, названных взаимными тарифами, получила 90-дневную отсрочку и не вступила в силу. Эти меры не только не поддержали инвесторы и простые граждане, но и раскритиковали внутри Республиканской партии и даже в окружении Трампа. В конгрессе США дали понять, что готовы взять на себя определение внешнеэкономической деятельности, если Трамп будет делать слишком смелые шаги в этом направлении.

• В этой связи можно констатировать по поводу внутреннеполитического климата, что Трамп теряет союзников за пределами своего ближайшего лояльного круга. Даже Верховный суд, в котором большинство принадлежит консерваторам, блокирует некоторые решения президента. Трамп успел показать, что хочет укреплять свою власть и брать на себя больше полномочий, чем было у его предшественников, но это встречает некоторое сопротивление со стороны тех, кто клялся ему в верности и получил свои нынешние должности благодаря его протекции.

• Сейчас Трамп осуществляет свою политику фактически без участия бюрократии и государственного аппарата, а силами около 30 высокопоставленных сотрудников, которые разделяют его идеологию и не имели ранее реального опыта управления. Этим могут объясняться некоторые его неудачные шаги в течение первых 100 дней срока. Подчинять себе бюрократию репрессивными мерами Трамп не стал, несмотря на имевшийся такой запрос со стороны самых радикальных членов его MAGA-движения.

Справка «Известий» К идеологии трампизма (или MAGA-движения, как принято говорить в США) аналитики условно относят: • консерватизм и продвижение традиционных американских ценностей; • правые, либеральные взгляды по экономическим вопросам; • американский изоляционизм в духе «доктрины Монро», хотя и с допустимыми оговорками; • отказ от стремления к глобальной гегемонии в пользу конкурентного лидерства; • протекционизм во внешнеэкономических вопросах.

• При этом, не сумев в полной мере мобилизовать консерваторов, он разгромил противников из числа демократов. За все 100 дней они не смогли громко заявить о себе и что-либо противопоставить действиям Трампа в юридическом плане. В Демократической партии не сформировался новый лидер на смену Байдену, который бы возглавил сопротивление и мог бы организовать подготовку к следующим выборам. В таком беспомощном состоянии демократы не были со времен Рональда Рейгана.

Как Трамп повлиял на остальной мир

• Во внешней политике Трамп совершил решительный разворот, отказавшись от многих казавшихся незыблемыми установок прошлых администраций. В частности, он отказался от демонизации России и начал вести доверительный диалог с Москвой, который намеревается продолжать. На фоне того, как были выстроены отношения двух стран в прошлом, это можно отнести к достижениям Трампа. По схожему пути он пошел и в отношении Ирана, возобновив прерванные ранее контакты.

• При этом Трамп не стал удобным президентом для большинства других стран. Отношения США и Китая стали только хуже, хотя в этом направлении он не ушел далеко от основного русла американской политики. Трамп также начал конфронтацию с Евросоюзом и евробюрократией в широком смысле, что как раз стало отходом от традиции. На словах глава Белого дома вовсе озвучивал идеи об аннексии Гренландии, Канады и Панамского канала, давая понять, что он не миротворец, к каковым его иногда причисляют, а защитник интересов США. К слову, в случае с Панамой угрозы Трампа позволили ему добиться от нее прекращения прежних отношений с Китаем.

• Трамп также пока не смог взять за себя лидерские функции в деле разрешения конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Хотя в обоих случаях некоторые положительные тенденции фиксировались, все-таки президент США заверял в возможности остановить боевые действия и добиться успеха в качестве посредника.

Что ждет Трампа дальше

• Следующим событием, когда Трампу нужно будет предъявить свои успехи и оправдать неудачи перед избирателями, станет осеннее обсуждение федерального бюджета на следующий финансовый год. Традиционно этот вопрос становится предметом горячих дискуссий, и от того, насколько уверенно чувствует себя президент и какую он обеспечивает себе поддержку, зависит очень многое. Ему нужно показать, что он всё еще держит бразды правления. Оценивать его будут в том числе по тому, как он отреагирует на первые вызовы, сформировавшиеся к 100-дневной отсечке.

• До этого момента положение Трампа зависит от того, консолидируются ли демократы. Если все-таки они предложат привлекательную альтернативную программу, то они смогут использовать неоднозначные итоги 100 дней для давления на Трампа. Не сказала свое последнее слово и Европа, которой было бы выгодно поддержать оппозицию внутри США и добиться таким образом уступок от действующей администрации, а в идеале и возвращения к прежней конфигурации отношений.

• Для республиканцев, как поддерживающих Трампа, так и разочаровавшихся в нем, также наступает время для того, чтобы подвести итоги и определить стратегию на будущее. Падающий рейтинг президента неизбежно ударит по ним. У них есть время, чтобы поправить положение до следующих выборов в конгресс в 2026 году. Для американской политики достаточно традиционным является то, что действующий президент теряет поддержку в законодательной власти посреди своего срока, и нынешняя ситуация пока подтверждает, что этот сценарий воплотится вновь.

При подготовке материала «Известия» беседовали с: