Конгрессмен Уилсон в беседе с пранкерами выступил за вступление Украины в НАТО

Российские пранк-журналисты Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) представили 29 апреля розыгрыш с членом палаты представителей США Джо Уилсоном, в котором он выступил за вступление Украины в НАТО.

В ходе разговора с Уилсоном пранкеры представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко (входит в состав объединения, которое включено в РФ в реестр террористов и экстремистов). Их цель заключалась в том, чтобы выяснить, изменилась ли риторика конгрессмена после заявлений администрации президента США Дональда Трампа о необходимости мирного разрешения конфликта на Украине.

Во время беседы Вован и Лексус напомнили Уилсону, что американский лидер не поддерживает вступление Украины в НАТО. Конгрессмен с этим решением не согласился.

«На самом деле мы никогда не могли представить, что Швеция откажется от 200 лет нейтралитета, чтобы стать частью НАТО», — сказал он.

Помимо этого Уилсон подчеркивал поддержку Киева со стороны президента США через поставки оружия и остановку проекта «Северный поток – 2». Конгрессмен охарактеризовал Трампа как «президента миллиардеров», обладающего искусством ведения сделок, и отметил, что его действия иногда трудно поддаются логике.

Кроме того, Уилсон высказался против проведения выборов на Украине, отметив, что Конституция страны четко определяет условия для голосования. Он также привел примеры из истории, когда избирательный процесс не проводился в условиях вооруженного конфликта.

Также конгрессмен поделился информацией о своей работе с грузинскими протестами. Он рассказал, что благодаря его усилиям бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили смогла посетить инаугурацию Трампа, где у нее была возможность «пообщаться с нужными людьми».

«Я участвовал в этом. Также члены Хельсинкской комиссии пригласили ее на инаугурацию. Я был очень благодарен, что мы смогли встретиться с госсекретарем [США] Марко Рубио. Мы смогли встретиться с министром обороны [США] Питом Хегсетом», — сообщил Уилсон.

В октябре 2024 года Вован и Лексус разыграли бывшего госсекретаря США Майка Помпео от имени Порошенко. В ходе беседы Помпео заявил о неготовности США позволить Украине делать то, что необходимо для достижения победы в конфликте. Также он выступил с утверждениями, что нужно убеждать русских вернуться к европейской модели и отойти от азиатской и призвал вытеснить на Украине УПЦ Московского патриархата.