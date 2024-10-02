Помпео заявил о неготовности США позволить Украине делать всё для победы

В разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) бывший американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не готовы позволить Украине делать то, что необходимо для достижения победы в конфликте.

Разговор велся от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Видео опубликовано в Telegram-канале пранкеров 2 октября.

«США не готовы позволить вам (Украине. — Ред.) делать то, что необходимо для фактического достижения победы, будь то путем переговоров или иным образом, просто для того, чтобы добиться той ситуации, в которой вы всё сможете, сможете прийти к победе», — заявил Помпео.

Он отметил, что некоторые представители Республиканской партии США выступали против использования Украиной систем вооружения в связи с тем, что не видят выигрышного выхода из этого конфликта.

В ходе беседы Помпео также согласился рассмотреть предложение Порошенко войти в совет директоров украинской компании «Рошен».

Кроме того, экс-госсекретарь, говоря о первых поставках вооружений США Украине во время президентства Дональда Трампа, заявил, что для Вашингтона это было правильным решением.

Ранее, 12 сентября, пранкеры опубликовали видео розыгрыша министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, где политик заявил, что ЕС не хочет видеть украинских беженцев на своих территориях. Он также добавил, что скоро Европу ждет новый поток беженцев, поскольку «большая часть Украины станет непригодной для проживания».