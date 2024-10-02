Помпео заявил о необходимости для США убедить Россию «вернуться» к Западу

Бывший американский госсекретарь Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил, что нужно убеждать русских вернуть к европейской модели и отойти от азиатской.

Разговор велся от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Видео пранка опубликовано 2 октября у них в Telegram-канале.

«Нам нужно вернуть русских к европейской, а не азиатской модели. Если бы этот [конфликт] прекратился, мы бы начали возвращать Россию и убеждать их, что с нами они в лучшем положении, чем с Китаем», — признался Помпео.

Кроме того, Помпео добавил, что жители западной части России должны перестать чувствовать себя в безопасности, аргументируя это тем, что иначе «конфликт [на Украине] будет продолжаться годами».

Ранее, 12 сентября, пранкеры опубликовали видео розыгрыша министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, где политик заявил, что ЕС не хочет видеть украинских беженцев на своих территориях. Он также добавил, что скоро Европу ждет новый поток беженцев, поскольку «большая часть Украины станет непригодной для проживания».