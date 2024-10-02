Помпео в разговоре с пранкерами поддержал гонения на УПЦ

Бывший американский госсекретарь Майк Помпео заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), что на Украине необходимо вытеснить Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата.

Разговор велся от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Видео опубликовано в Telegram-канале пранкеров 2 октября.

«Между прочим, я так горжусь тем, что произошло (в 2018 году созданная на основе двух неканонических структур Православная церковь Украины получила автокефалию. — Ред.). Я думаю, что это изменило ход [конфликта]. <...> Вам нужно вытеснить Московский патриархат с Украины», — заявил Помпео.

Накануне в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВК ПЧ) сообщалось, что давление на УПЦ продолжается, священнослужителей обменивают на пленных в России.

Ранее, 29 сентября, в Черкасской епархии канонической УПЦ сообщили о попытке рейдерского захвата Михайловского кафедрального собора.

23 сентября, на Украине официально вступил в силу закон о запрете на территории страны деятельности канонической УПЦ. Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект, позволяющий запретить в стране работу канонической УПЦ Московского патриархата, 20 августа. В нем отмечалось, что у УПЦ есть девять месяцев, чтобы разорвать связи с Российской православной церковью, а у епархий и приходов — на выход из ее состава.

Гонения Киева на УПЦ начались еще в 2022 году: в отношении священнослужителей и монахов возбуждали уголовные дела, их изгоняли из храмов, которые захватывали неизвестные в военной форме. Храмы, церкви и даже Киево-Печерская лавра подвергались обыскам: там искали след «антиукраинской деятельности». Верующие пытались защищать храмы, захват которых почти всегда сопровождался насилием, и выходили на митинги, но ничего не могли сделать.