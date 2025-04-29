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В Испании остановлено движение поездов на фоне отключения электроэнергии

Премьер-министр Испании заявил о восстановлении электричества во вторник

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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Электроэнергия будет полностью восстановлена на территории Испании уже во вторник, 29 апреля. В настоящее время в некоторых районах страны возобновлено до 97% электроснабжения, в то время как в других этот показатель не достигает даже 15%. Об этом в понедельник, 28 апреля, заявил испанский премьер-министр Педро Санчес.

«Мы работаем с четкой целью: к завтрашнему дню подача электроэнергии на всю территорию будет восстановлена», — сказал он, трансляция опубликована на YouTube-канале elDiarioes.

Однако премьер-министр Испании добавил, что правительство принимает необходимые меры для муниципалитетов, где восстановление электричества, вероятно, займет больше времени.

«Ситуация по стране крайне асимметрична. Некоторые автономные сообщества уже восстановили до 97% своего электроснабжения, в то время как другие, к сожалению, находятся на уровне ниже 15%», — добавил Санчес.

Он уточнил, что на данный момент соответствующие структуры делают всё возможное для скорейшей подачи электроэнергии и работа продолжится даже ночью.

По словам испанского премьера, 11 поездов всё еще остаются в труднодоступных районах в ожидании помощи.

Как указал министр, причины инцидента выясняются и в ходе расследования будут рассмотрены все возможные варианты.

Для усиления безопасности в ночное время суток власти развернули дополнительные силы, в том числе полицию и гвардию, рассказал Санчес.

Массовое отключение электроэнергии в Испании и Португалии. Что известно

О масштабном отключении электричества в Испании и Португалии стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что это повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Директор местного оператора электросетей Ren Жоау Фариа Консейсау сообщил, что полное восстановление электричества в Португалии планируется к завтрашнему дню.

Тогда же испанский политолог Сантьяго Армесийя в беседе с «Известиями» сообщил, что последствия масштабного отключения электричества на территории Испании начинают постепенно устранять.

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