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Массовое отключение электроэнергии в Испании и Португалии. Что известно

СМИ сообщили о масштабном отключении электричества в Испании и Португалии
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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В понедельник, 28 апреля, в Испании и Португалии произошло массовое отключение электроэнергии. Авария затронула работу метро, аэропортов и больниц а также спровоцировала сильные пробки на дорогах. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Известий».

Отключение электричества в Испании и Португалии — что произошло

О масштабных отключениях электроэнергии, затронувших большую часть Испании и всю Португалию, 28 апреля сообщили СМИ. По данным Bloomberg, авария началась после полудня по местному времени (около 13:00 мск), когда мощность испанских электросетей внезапно упала почти на 10 ГВт, то есть более чем на треть от общего потребления в стране за день.

Отключение электричества застало врасплох миллионы людей, парализовав работу общественного транспорта, аэропортов и телефонной связи. В ряде районов Португалии и Испании перестали работать светофоры, что привело к пробкам. Некоторые люди оказались заперты в метро и лифтах. Кроме того, без электричества остались больницы, пишет Reuters.

Издание уточняет, что операторы коммунальных услуг пытались восстановить сеть, но пока безуспешно. Предположительно, на полное восстановление электроэнергии может потребоваться от шести до 10 часов.

Причина отключения электричества в Испании и Португалии

Испанский оператор передачи электроэнергии Red Eléctrica заявил, что причина отключения электричества неизвестна. По предварительной информации, произошедшее вызвано кибератакой. В настоящее время компания работает с региональными энергетическими компаниями для восстановления подачи электроэнергии.

Правительства Испании и Португалии встретились, чтобы обсудить отключение, которое также ненадолго затронуло некоторые части Франции.

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