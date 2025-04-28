Bloomberg сообщило о масштабном отключении электричества в Испании и Португалии
Жители большей части Испании и Португалии столкнулись с масштабным отключением электроэнергии. Об этом 28 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление правительства страны.
Уточняется, что отключение повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередач и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Кроме того, в Мадриде эвакуировали метро. Отмечается, что улицы крупных городов оперативно заполнились местными жителями.
По словам представителя правительства, Канарские и Балеарские острова Испании не затронуты сбоем в электросетях.
Ознакомленные с произошедшим источники уточнили, что в Испании также создали кризисный комитет для управления ситуацией. Отмечается, что причина отключения пока не установлена, при этом из числа версий не исключается кибератака. В настоящее время власти Испании работают над установлением причин произошедшего.
Масштабный блэкаут 25 марта произошел на карибском побережье Мексики, затронув популярные курортные зоны, включая острова Косумель и Мухерес. Уточнялось, что без электроснабжения оставались Канкун, Бакалар, Тулум, Плайя-дель-Кармен, Пуэрто-Морелос, Исла-Мухерес и Косумель. На фоне отключения в том числе возникли трудности в дорожном движении, магазинах и повседневной деятельности.