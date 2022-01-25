Большой сбой: регионы Центральной Азии остались без света

Утром во вторник, 25 января, на юге Казахстана, большей части Киргизии и на востоке Узбекистана произошло отключение электроэнергии. В компании по управлению энергосетями АО «Кегок» объяснили, что причиной масштабного сбоя в электроснабжении нескольких стран Центральной Азии стала перегрузка транзитной линии в Казахстане . В том, что привело к масштабному сбою, разбирались «Известия».

Ситуация в Казахстане

Около 11 утра (8:00 по мск) 25 января в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электричества. Сначала перебои начались в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате и области. Как сообщили в администрации города, отключение произошло по линии компании по управлению электрическими сетями «Кегок»: упало напряжение в сети, затем сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях региональной электропередающей компании АО «Алатау жарык компаниясы». После этого начались работы по переподключению.

Два часа спустя электроснабжение Алма-Аты было полностью восстановлено. Об этом сообщили в АО «Алатау Жарык», осуществляющем передачу и распределение электрической энергии для потребителей города.

«Всего по всем административным районам мегаполиса в момент аварии было обесточено более 92 тыс. потребителей, из которых почти 88,5 тыс. — жилые дома и квартиры», — отметили в компании.

Большой сбой Фото: TASS/IGOR KOVALENKO

Кроме того, стало известно о возобновлении работ транзитных линий электропередач между регионами Казахстана. В 13.39 по времени Нур-Султана (10:39 мск), «Кегок» восстановила связь национальной электрической сети с Алма-Атинским энергоузлом. После этого региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области принялись снимать ограничения.

Ситуация в Киргизии

Вслед за Казахстаном об отключении электроэнергии сообщили жители Киргизии. Во вторник утром была обесточена большая часть Бишкека, а также второй по величине город Ош и несколько других городов и районов. В столице республики Бишкеке нет отопления, а в некоторых районах и воды. Кроме того, у многих пользователей отключился мобильный интернет. Также из-за сложившейся ситуации в Бишкеке не работают банкоматы и терминалы для безналичной оплаты в магазинах, остановлены банковские операции.

Аэропорт Бишкека во время отключения электричества в городе перешел на автономное энергообеспечение и продолжил работу.

Ситуация в Узбекистане

Также без электроэнергии остались некоторые районы Узбекистана. Об этом рассказали в министерстве энергетики страны: как отметили его представители, крупное отключение электроэнергии произошло в 11 утра по местному времени (9:00 мск). Над устранением неисправности работают специалисты.

В Минэнерго пояснили, что часть Узбекистана (Ташкент, Фергана и Ферганская долина, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская, Навоийская и Кашкадарьинская области) оказалась обесточена из-за отключения электричества в Казахстане и Киргизии, поскольку страны подключены к единой электросети. Также известно о перебоях в системах отопления, водоснабжения и канализации.

Большой сбой Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Аэропорт Ташкента пока работает только на прием рейсов, а региональные аэропорты начали их принимать и выпускать, сообщила Uzbekistan Airports. Работа метрополитена временно приостановлена. На канатной дороге горнолыжного курорта Амирсой из-за отключения электричества застряли 80 человек, которых пришлось снимать спасателям. Больницы страны перешли на резервные источники питания, потому катастрофических последствий удалось избежать.

Позже в пресс-службе министерства энергетики сообщили о постепенном возобновлении подачи электроэнергии в регионы после масштабного сбоя. В настоящее время ведутся работы по подключению каждой электростанции в отдельности.

Причина случившегося

Причиной масштабного сбоя в электроснабжении нескольких стран Центральной Азии стала перегрузка транзитной линии в Казахстане, объяснили в компании «Кегок». При этом ее представители заявили, что дисбаланс, вызвавший проблемы, был создан на стороне Узбекистана и Киргизии.

«25 января 2022 года в 11:59 по времени Нур-Султана (08:59 мск) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север — Восток — Юг Казахстана», — говорится в сообщении АО «Кегок».

По данным компании, в результате этого произошло аварийное разделение транзита «Север - Восток - Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. «Объем ограничений составляет порядка 1 500 мегаватт. В настоящее время системным оператором АО «Кегок» предпринимаются меры по ликвидации аварии», — отметили в пресс-службе компании.

Большой сбой Фото: TASS/​IGOR KOVALENKO ​

Во всех странах, пострадавших из-за перебоев с электроэнергией, принимаются экстренные меры для ликвидации ситуации. Так, в Казахстане Шадринская ГЭС снизила нагрузку до нуля из-за отключения внешних линий связи. Энергетические компании Киргизии начали поэтапное восстановление электроснабжения республики в обход Объединенного энергетического кольца Центральной Азии. Похожие меры предпринимают и в Узбекистане: его энергетическая система также отключается от единой сети Центральной Азии и перезапускается в автономном режиме.

Единая система

Единая электросеть (энергокольцо), к которой подключены юг Казахстана, Киргизия и Узбекистан, была создана еще в 1997 году. Система позволяла избежать дефицита электроэнергии в какой-либо из республик за счет оперативной помощи соседей. Также она давала возможность координировать мощность турбин ГЭС и потребности в орошении сельхозугодий во всех странах.

Поначалу к энергокольцу были подключены Туркмения и Таджикистан, но в 2003 году Туркмения покинула проект, заявив о способности самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией. Несколько лет спустя, в 2009 году, за ней последовал и Таджикистан.

«Время двигаться сообща»

По словам директора по внешним связям BitRiver Андрея Лободы, страны Средней Азии, в первую очередь Узбекистан и Казахстан, демонстрируют устойчивый экономический рост. В них развиваются и энергоемкие отрасли. Однако инвестиции в развитие электроэнергетической инфраструктуры оказались недостаточными.

Большой сбой Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

— Блэкаута в Центральной Азии можно было бы избежать при эффективном сотрудничестве Казахстана, Узбекистана и Киргизии в области рынка электроэнергетики и осмысленным управлением водно-энергетическим комплексом. Произошедший системный сбой охватил все азиатские страны СНГ и, очевидно, настало время двигаться сообща к развитию отрасли сообща, — считает эксперт.

По мнению Лободы, отсутствие прогресса в реализации программ зеленой цифровой энергетики на фоне масштабной аварии и политических рисков подталкивает к переходу в российские энергоизбыточные регионы крупных операторов дата-центров с энергоемкими вычислениями, экомайнинга и блокчейн вычислений, центров обработки данных (ЦОД) из Казахстана и других соседних стран.

Майнеров отключили от сети

В перебоях с электроэнергией в Казахстане нет вины майнеров криптовалюты, по крайней мере, легальных. Об этом сообщили в энергетической компании республики — ее представители заявили, что за сутки до аварии (24 января) временно отключили от сети фирмы, занимающиеся майнингом.

В письме, разосланном компанией «Кегок» 196 майнинговым организациям по всей республике, говорится о том, что в Казахстане сохраняется напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС (единой энергетической сети), в связи с чем в период с 24 по 31 января плановые поставки электричества лицам, осуществляющим цифровой майнинг, будут полностью отменены.

Большой сбой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

О непричастности майнеров к сложившейся ситуации говорит и казахстанский политолог Марат Шибутов. В беседе с «Известиями» он отметил, что за последние три месяца в Казахстане несколько раз случались аварии на ГЭС, связанные с поломками оборудования.

— В 2018 году в республике снизили долю тарифа, которая шла бы на ремонт и расширение электропроизводства. То есть, у энергетиков уже несколько лет не хватает денег на капитальный ремонт всего, чему он требуется, — объясняет эксперт. — А что касается майнинга — он сейчас составляет где-то около 700 мВатт, из них «белый», который полностью легальный, 570, а «серый», — 130. Это не так сильно влияет на ситуацию, как изношенное оборудование.