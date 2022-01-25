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В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение света
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В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение света

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Перебои с подачей электроэнергии наблюдаются 25 января в ряде городов Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В частности, сообщается об отключении света в Алма-Ате, Алма-Атинской области, Бишкеке и Ташкенте.

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«В Алма-Ате и Алматинской области перебои с электричеством. Казахстанцы в соцсетях пишут, что без света остались и южные регионы страны», — написал портал zakon.kz.

По информации администрации Алма-Аты, отключение произошло по линии казахстанской компании по управлению электрическими сетями «Кегок».

«Упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях АО «Алатау Жарық Компаниясы». Начаты работы по переподключению», — пояснили власти города.

Без электричества из-за сбоя в энергосистеме осталась и большая часть столицы Киргизии. Отключение света произошло во вторник примерно в 12:20 (9:20 мск). В это же время пропал дым из труб теплоэлектроцентрали, снабжающей Бишкек электричеством. В столице не работают светофоры, в высокоэтажных домах нет воды из-за отключения насосных станций. По сообщениям очевидцев, без света осталось и большинство других городов Киргизии.

Также отключение электроэнергии произошло во многих регионах Узбекистана.

«Сегодня, 25 января, в 11:00 (9:00 мск) в некоторых регионах страны произошло крупное отключение электроэнергии. Сейчас специалисты работают над устранением неисправности», — говорится в Telegram-канале минэнерго страны.

Ранее, 25 декабря 2021 года сообщалось, что без света осталось несколько районов Петрозаводска. В частности, проблемы наблюдались в районах Перевалка, Древлянка и Ключевая.

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