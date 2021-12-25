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Жители нескольких районов Петрозаводска остались без света

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Несколько районов Петрозаводска остались без света. По данным единой дежурно-диспетчерской службы города, в 23:00 в пятницу, 24 декабря, произошло отключение электроснабжения в районе Перевалка. Причиной стало устранение повреждения на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Позже, в 3:10 в субботу, свет отключили и в районе Древлянка. В 7:50 электричества не стало и на Ключевой. Причиной отключения электроснабжения также стали устранения повреждений на сетях, отмечает ИА «Карелinform».

2 декабря в Краснодарском крае из-за последствий непогоды без электричества остались более 5,5 тыс. человек. Всего без света на Кубани оставались почти 27 тыс. человек, однако к вечеру энергетики восстановили большую часть поврежденной стихией электросетевой инфраструктуры на Кубани и в Адыгее.

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