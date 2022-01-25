Все больницы Узбекистана подключили к дополнительным источникам питания

Все больницы в Узбекистане подключили к дополнительным источникам питания после отключения электричества. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

«Нет необходимости беспокоиться. Все операционные блоки оснащены современным оборудованием и подключены к дополнительным источникам питания. Отключение от одного источника приведет к немедленному подключению другого», — говорится в сообщении.

Однако в ведомстве добавили, что со вспомогательными дизель-генераторами сложно работать долгие часы.

«Но мы надеемся, что в целом поставки электроэнергии будут восстановлены в ближайшее время», — сказали в минздраве.

Кроме того, министерство разработало специальный оперативный план действий. Даны задачи по обеспечению бесперебойной работы медучреждений.

Перебои с подачей электроэнергии в ряде городов Казахстана, Киргизии и Узбекистана начались ранее в этот же день. В министерстве энергетики Узбекистана отметили, что отключение электроэнергии в республики произошло из-за аварии в электросетях Казахстана.

Отключение света в столице Киргизии произошло во вторник примерно в 12:20 (9:20 мск). В это же время пропал дым из труб теплоэлектроцентрали, снабжающей Бишкек электричеством. В столице не работают светофоры, в высокоэтажных домах нет воды из-за отключения насосных станций. По сообщениям очевидцев, без света остались и другие города Киргизии.