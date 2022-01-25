Отключение света в Узбекистане произошло из-за аварии в Казахстане

Отключение электроэнергии в Узбекистане произошло из-за аварии в электросетях Казахстана. Об этом 25 января заявили в министерстве энергетики Узбекистана.

«В 10:57 (8:57 мск) в результате крупной аварии в электросетях Республики Казахстан произошло отключение электроэнергии в городах Алма-Ата, Шымкент, Тарас, Туркестан (области) и прилегающих районах. Узбекская электросеть, которая подключена к Единой электрической сети, была повреждена в результате аварии, в результате которой произошли внезапные изменения напряжения и частоты на 530 линиях из Казахстана», — говорится в Telegram-канале министерства.

По информации ведомства, электроэнергия была отключена в Ферганской и Ташкентской областях, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Кашкадарьинской областях Узбекистана.

В министерстве добавили, что в настоящее время принимаются меры по запуску каждой ТЭЦ отдельно, сети подключаются поэтапно.

О массовом отключении электроэнергии в Казахстане, Киргизии и Узбекистане стало известно ранее в этот день. В частности, сообщалось о перебоях в Алма-Ате, Алма-Атинской области, Бишкеке и Ташкенте.

Отключение света в столице Киргизии произошло во вторник примерно в 12:20 (9:20 мск). В это же время пропал дым из труб теплоэлектроцентрали, снабжающей Бишкек электричеством. В столице не работают светофоры, в высокоэтажных домах нет воды из-за отключения насосных станций. По сообщениям очевидцев, без света остались и другие города Киргизии.