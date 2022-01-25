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Спасатели сняли застрявших на канатной дороге под Ташкентом туристов

МЧС: спасатели сняли туристов, застрявших на канатной дороге под Ташкентом из-за отключения электричества
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МЧС направило спасателей на горнолыжный курорт Амирсое под Ташкентом, где во вторник из-за отключения электричества на канатной дороге застряли люди. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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«Отряд спасателей выехал к курорту. Людям помогут аккуратно спуститься из кабин канатки на землю», — сказал представитель МЧС.

В ведомстве уточнили, что всех застрявших в горах туристов эвакуировали.

Утром минэнерго Узбекистана сообщало, что в 11:00 (9:00 мск) в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Авария в системе энергоснабжения произошла из-за перегрузки транзитной линии.

В частности, без света остались жители Алма-Аты, Алма-Атинской области, Бишкека и Ташкента. По всему Узбекистану прекратили работу все аэропорты, не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение. Из-за отключения света в Ташкенте также приостановлена работа метро, передает «Sputnik Узбекистан» в Telegram-канале.

Сбои в энергосистеме произошли сегодня и в столице Киргизии. По сообщениям очевидцев, в городе не работают светофоры, в высокоэтажных домах нет воды из-за отключения насосных станций.

По предварительным данным, массовые отключения электричества связаны с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии. В свою очередь в министерстве энергетики Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в стране произошло из-за аварии в электросетях Казахстана.

Ранее, 25 декабря 2021 года, сообщалось, что без света осталось несколько районов Петрозаводска. В частности, проблемы наблюдались в районах Перевалка, Древлянка и Ключевая.

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